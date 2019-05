Tottenham, Pochettino laisser planer le doute sur son futur : "Peut-être le moment de fermer un chapitre"

Après cinq ans chez les Spurs, l'entraîneur argentin veut connaître la direction et les ambitions de Tottenham avant de se prononcer sur son futur.

Le de Mauricio Pochettino a réussi l'impensable : se qualifier pour la finale de la . Au début de la saison après un marché des transferts vierge en arrivée et en départ, personne ou presque, n'aurait imaginé que les Spurs puissent être aussi performants sur la scène européenne. Et pourtant, l'Argentin l'a prouvé, avec ce groupe qu'il a façonné depuis plusieurs saisons, il a finalement réussi à atteindre l'apogée. Mais cinq ans après son arrivée à Tottenham, Mauricio Pochettino est à un tournant de sa carrière et de son aventure à Londres.

En conférence de presse avant la dernière journée de Premier League, l'ancien entraîneur de Southampton a admis qu'il souhaitait des garanties sur les ambitions des Spurs pour poursuivre l'aventure sur le banc de touche : "Je ne suis pas prêt à entamer un nouveau chapitre sans plan, sans idée claire, sans transparence, sans vous dire ce qu'il nous reste à faire, et à dire à nos fans ce que nous allons faire, quel est notre objectif".

"J'ai besoin de savoir nos objectifs"

"Après cinq ans, je le répète, après cinq ans, il est peut-être temps de clore un chapitre. C'est tellement important d'avoir une idée claire du projet, du défi que nous allons avoir devant nous. Il était très clair il y a cinq ans que la priorité serait toujours que le stade soit fini et que les installations soient terminées. Avoir cette capacité de gérer les deux et après cinq ans de succès, car pour la première fois de notre histoire, Tottenham va disputer une finale de la Ligue des champions et terminer le meilleur stade du monde. C'est un énorme succès. C'est pourquoi on se sent si fier de ces cinq années. Mais quel est le prochain objectif ? Quel est le prochain but ? Telle est la question", a expliqué Mauricio Pochettino.

L'Argentin veut continuer de progresser et ne veut pas connaître un coup de frein dû à un manque de moyens ou d'ambitions : "Quelle est la suite et comment nous vous expliquons ce que nous voulons pour l'avenir de notre club. Bien sûr, vous savez qu'il est difficile pour moi d'expliquer cela. C'est une conversation avec Daniel, je dois écouter Daniel, c'est le patron, le propriétaire. Jusqu'à aujourd'hui, c'était si clair. Notre ambition nous a amené à disputer une finale de la Ligue des champions. Personne ne croyait, si on disait il y a cinq ans, que dans cinq ans, nous allons inaugurer le meilleur stade du monde et disputer les quarts de finale et les demi-finales de la Ligue des champions dans notre nouveau stade, puis la finale de la Ligue des champions, vous diriez 'que bois-tu? Je veux la même chose'".



"Si vous attendez de Tottenham la même chose qu'à , , ou , alors donnez-moi des outils différents pour travailler. Je suis ouvert comme je l'ai dit avant. Je suis ouvert à tout. Bien sûr que j'aime travailler, j'aime Tottenham, j'aime être ici tous les jours, j'apprécie beaucoup. Je suis tellement reconnaissant, mais après cinq ans, je pense que nos efforts ont été énormes. Le problème, c'est que j'ai besoin de savoir ce que nous devons réaliser ou pour quoi nous allons nous battre, puis qui va évaluer les outils dont nous disposons pour réaliser ce que nous prévoyons de faire", a conclu Mauricio Pochettino, sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2023.