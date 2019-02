Tottenham - Pochettino fait l'éloge de Son et le trouve "similaire" à Messi dans ses mouvements

Pour le coach des Spurs, Son, qui ne court pas forcément beaucoup, à des similitudes avec Messi dans l'aspect des déplacements.

L'enthousiaste manager de Tottenham, Mauricio Pochettino, a comparé Heung-min Son au magicien de Barcelone, Lionel Messi, après la victoire des Spurs contre Newcastle, samedi (1-0).



Son a fait la différence à Wembley, l'équipe de Rafael Benitez. À seulement sept minutes de la fin, le milieu de terrain a inscrit le seul but du match, plaçant son équipe à la deuxième place devant Manchester City, qui affrontera Arsenal, ce dimanche (17h30).



"Sonny, c'est comme quand on a une batterie, on travaille, on travaille, puis la batterie est épuisée. Il est comme ça, il vous donne tout et quand il est épuisé, il dit: 'J'ai besoin de changer' ou [qu'il] a besoin de se reposer, il est comme ça.



"Toujours sur le terrain, il joue à 100% dans toutes les actions, avec ou sans ballon. C’est la chose la plus importante, c’est un très bon exemple pour tout le monde, le regarder jouer", a expliqué Pochettino.



Par la suite, le coach des Spurs a abordé le style de Son, notamment dans les déplacements, allant jusqu'à le comparer à Lionel Messi dans cet aspect.

"Il ne s'agit pas de la distance, mais de la qualité de la course. Vous pouvez courir 12 km, mais si vous n'avez pas de sprints ou ne battez pas votre adversaire, cela dépendra de la façon dont vous courez, cela n'affectera pas le match", a ajouté Pochettino.



"La chose la plus importante est de savoir comment vous courez et comment vous affectez le jeu, ainsi que sa capacité et sa qualité. Ce n'est pas une question de distance. C'est comme si vous disiez que Messi courait beaucoup de distance.



"Non, mais dans la distance, il a appliqué le rythme, il est puissant dans le moment qui fait la différence. Sonny est similaire, la qualité est top parce qu'il a beaucoup de qualité dans son mouvement."