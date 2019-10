Tottenham - Pochettino : "Corriger tout ça le plus rapidement possible"

L'entraîneur des Spurs est optimiste pour la suite de la saison de son équipe en dépit de la phase compliquée traversée par Tottenham.

a obtenu un match nul plutôt heureux samedi contre (1-1). Un score qui ne permet pas aux Spurs de sortir la tête de l'eau, eux qui ont du mal depuis l'entame de cet exercice 2019-2020.

Mauricio Pochettino, cependant, s'est montré optimiste pour la suite des opérations : "Watford a bien défendu, ils étaient très solides, mais je suis content pour les joueurs car à la fin, nous avons trouvé le moyen de marquer. Peut-être que nous méritons de gagner en deuxième période, mais nous ne l’avons pas fait.

C'est la première étape pour retrouver notre confiance après deux mauvais matches contre le et , a poursuivi le technicien argentin. Il y a cinq ans, nous avons commencé de la même manière, puis nous avons réalisé une incroyable deuxième partie de saison. Notre objectif maintenant est de corriger tout ça le plus rapidement possible", a-t-il indiqué après ma rencontre.