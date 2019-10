Tottenham - Pas de fracture pour Hugo Lloris, mais une luxation du coude

conclut finalement sa semaine cauchemardesque sur une bonne nouvelle ! Après la leçon reçue en Ligue des Champions par le (2-7) mardi, la lourde défaite concédée ce samedi contre (0-3) avec la sortie sur blessure d’Hugo Lloris, le club londonien a pu pousser un ouf de soulagement en apprenant le verdict des examens médicaux réalisés pour le Français.

On vous rappelle le contexte : dès la 3e minute de la rencontre du jour, le champion du monde est mal retombé sur son bras gauche avant de sortir sur civière, avec un masque à oxygène pour couronner le tout… Il a ensuite été transféré dans l’hôpital le plus proche, en hurlant de douleur dans l’ambulance malgré les calmants administrés par les médecins.

Et alors que beaucoup redoutaient une fracture nette du coude, ce qui semblait plus que probable au vu des images, l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais ne souffre finalement "que" d’une luxation, comme l’a annoncé Tottenham dans un communiqué publié sur son site officiel.

We can confirm that Hugo Lloris sustained a dislocated elbow during today’s match against Brighton.



Get well soon, skipper.