Tottenham-Newcastle 0-1, les Magpies s'offrent leurs premiers points

Tottenham s'est incliné à domicile face à Newcastle ce dimanche pour le compte de la 3e journée de Premier League.

recevait pour le compte de la 3e journée de ce dimanche. Les Magpies, toujours en quête de leurs premiers points cette saison, jouent de malchance d'emblée en perdant Allan Saint-Maximin, blessé derrière la cuisse droite sur un contrôle.

Cette mésaventure n'entame pas néanmoins les velléités des visiteurs, comme en témoigne cette tentative lointaine de Sean Longstaff qui fait briller Hugo Lloris (23e). 4 minutes plus tard, le portier Français des Spurs doit s'incliner devant Joelinton qui aprofité d'un service d'Atsu pour ouvrir le score du gauche.

Tottenham, mené pour la 3e fois cette saison, n'arrive pas à créer le danger face à des Toons volontaires et solidaires. En seconde période, les Spurs tentent bien quelques incursions dans le camp adverse, mais Newcastle n'est pas en reste. Illustration à l'heure de jeu avec Joelinton qui rate sa reprise sur le service de Christian Atsu.

Tottenham joue mieux depuis les entrées d'Eriksen et Lo Celso. Sur un service de ce dernier, Harry Kane est déséquilibré par Jamaal Lascelles dans la surface des Magpies, mais la VAR n'accorde rien aux Spurs.

Quelques instants plus tard, Eriksen écarte pour Sissoko dont le centre trouve Lucas, mais la précision de la reprise de l'ancien parisien laisse grandement à désirer. Plus rien ne sera marqué dans cette partie et Newcastle s'offre un premier succès et accessoirement ses premiers points en Premier Legaue 2019-2020. Tottenham va enchaîner avec un derby sur le terrain d' lors de la prochaine journée pour tenter de se remettre de cette débâcle.