Tottenham - Ndombélé a parlé de Mourinho avec Pogba

Les deux milieux de terrains tricolores ont eu des périodes difficiles sous les ordres du Special One et l'ancien lyonnais a envisagé de partir.

Le milieu de terrain de Tottenham, Tanguy Ndombele, dit avoir parlé à la star de Manchester United, Paul Pogba, de son expérience avec José Mourinho lorsque l'entraîneur est arrivé à Londres.

Mourinho a pris les rênes de Tottenham en novembre 2019, près d'un an après que son passage à Manchester United se soit terminé par son licenciement, lui qui avait déjà eu des relations difficiles avec le champion du monde à Old Trafford.

Son lien avec Ndombele n'a pas non plus pris un bon départ, car l'entraîneur a critiqué l'ancien joueur de Lyon à plusieurs reprises, notamment après l'avoir remplacé à la mi-temps contre Burnley en mars dernier.

Ndombele a demandé conseil à son homologue français, mais dit que leur situation était bien différente. "Nous avons parlé, nous avons parlé de cela mais très rapidement. Ce n'est pas comme s'il m'avait donné des conseils car nos situations étaient complètement différentes", a déclaré le milieu de terrain à Football.London.

"C'est vrai qu'il a travaillé avec Mourinho mais mes propres expériences n'étaient pas les mêmes et chaque relation a ses propres caractéristiques."

Ndombele est devenu la recrue la plus chère des Spurs lorsqu'il a débarqué dans la capitale anglaise dans le cadre d'un transfert de 60 millions d'euros en 2019. À 24 ans, il est devenu un joueur clé de l'équipe de Mourinho, mais ses débuts difficiles en Angleterre lui ont fait regretter de ne pas avoir fait le pas.

"C'était incroyablement difficile. Je me souviens que j'appelais même mes amis en France pour leur dire que je voulais revenir, dit-il encore. C'était tellement, tellement dur, mais c'était peut-être ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de m'habituer à ce genre de travail, à ce genre de formation et, avec le temps, de m'y acclimater."

L'article continue ci-dessous

Cependant, il était déterminé à ne pas échouer à Spurs et il sent qu'il est devenu plus fort depuis lors. "C'est quelque chose qui me motive tout le temps à m'améliorer, mais vous devez vous rappeler qu'à l'époque, je ne me sentais vraiment pas bien, alors peut-être, bien sûr, après coup, je regarde en arrière et je pense que je n'aurais pas voulu partir et que je veux faire mes preuves ici, mais à l'époque, si vous ne vous sentez pas bien, ce genre de pensées sont assez éloignées de votre esprit.

"Sans aucun doute, cela m'a rendu plus fort mentalement. Cela m'a fait progresser en tant que sportif, ce qui s'est passé la saison dernière, parce que je ne jouais pas beaucoup. Je me suis beaucoup blessé, ce à quoi je ne suis pas habitué et nous traversions la pandémie et dans des moments comme celui-ci, on ne peut que devenir plus fort."

Ndombele a marqué six buts en 33 apparitions avec les Spurs cette saison. Il n'a manqué que deux matches en Premier League jusqu'à présent en 2020-21.