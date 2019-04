Tottenham - Moussa Sissoko : "Je reviens d'assez loin"

Le milieu de terrain des Spurs s'est réjoui de sa prestation et de son retour en forme après la victoire contre Manchester City (1-0).

Le milieu de terrain de a réalisé une prestation pleine ce mardi soir lors de la victoire de son équipe en quart de finaler aller de contre (1-0) grâce à un but de Heung min Son dans le dernier quart d'heure. Pas toujours titulaire lors de sa première saison sous le maillot des Spurs, il s'est imposé comme un élément important de l'effectif de Mauricio Pochettino depuis plusieurs mois.

"Je suis content de mon match", confiait-il après la rencontre. "Je pense que j’ai fait un très bon match, à l’image de l’équipe. Je suis toujours content de faire de belles performances. Comme je le dis souvent, je reviens d’assez loin quand même. J’ai eu deux premières saisons très compliquées ici. Je n’ai pas abandonné. J’ai continué à travailler. Je suis fort mentalement, je savais que je pouvais réussir. Cette année, les choses se passent bien pour moi. Il faut toujours croire en soi."

Le joueur formé à a également reconnu qu'il n'était pas le joueur le plus technique de son équipe, mais qu'il pouvait briller grâce à d'autres qualités. "Je sais très bien que je ne suis pas le joueur le plus technique. Je ne suis pas le meilleur joueur du monde. Mais je joue avec mes qualités. Je ne me suis jamais pris pour une autre personne. J’essaye de jouer sur mes qualités, c’est comme ça que je suis devenu footballeur professionnel, international. Je donne le meilleur de moi-même. Ça plait au coach, à l’équipe. C’est à moi de continuer dans cette voie. Et de ne pas me prendre pour une autre personne."

Arrivé à Tottenham en provenance de à l'été 2016 dans la foulée d'un Euro réussi avec l'équipe de malgré la défaite en finale contre le (0-1), Moussa Sissoko est devenu titulaire cette saison. Il a déjà disputé 37 matches toutes compétitions confondues depuis le mois d'août. Une forme qui lui a permis d'être rappelé avec les Bleus en novembre dernier puis à nouveau en mars pour le début des éliminatoires pour le prochain Euro, lui qui n'avait auparavant plus été sélectionné depuis novembre 2017.