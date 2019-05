Tottenham - Moussa Sissoko élu joueur de la saison par les anciennes gloires du club

Souvent raillé pour un style de jeu peu académique, Moussa Sissoko, de retour à son meilleur niveau et qui s'apprête à disputer le match le plus important de sa carrière, samedi, face à , en finale de la Ligue des Champions, est l'un des grands artisans du très bon parcours européen de cette saison.



Pour tenter d'amener les Spurs au sommet de l'Europe, le Français devra livrer une nouvelle belle prestation, lui qui a été récompensé de ses efforts mardi, ayant été nommé "joueur de la saison" par d'anciennes gloires du club.

"Il a fait une saison magnifique et nous voulions tout simplement le récompenser avant la finale de la ", a souligné Graham Roberts, l'ancien défenseur international anglais. Une récompense méritée donc, à distinguer de celle décernée par les supporters remportéé par Heug-Min Son, qui n'a pas manqué de faire réagir le principal intéressé sur les réseaux sociaux, fier de recevoir cette distinction à quatre jours de la finale de C1 tant attendue.

Big honor for me to have been named "Player of the season" by the Spurs Legends' Thanks to all my teammates, the staff, the legends and all the fans for your help and support during this season

I hope the best is yet to come #COYS #MS17 pic.twitter.com/Gd3eWcfomO