Tottenham - Mourinho s'en prend aux critiques

Le technicien portugais a vu ses plans tactiques fortement questionnés après les deux défaites récentes face à Arsenal et Zagreb.

Le manager de Tottenham, José Mourinho, s'est défendu d'avoir laissé entendre qu'il préparait son équipe à jouer avec plus de prudence contre des adversaires de haut niveau.

Les Spurs viennent de subir deux défaites en l'espace de quelques jours. La défaite dans le derby du nord de Londres a été rapidement suivie d'une humiliante défaite 3-0 contre le Dinamo Zagreb, qui les a éliminés de la Ligue Europa malgré une avance de 2-0 acquise à l'aller.

Des questions ont été soulevées sur l'approche tactique de Mourinho à la suite de ces résultats, mais le Portugais n'a pas hésité à démentir les affirmations selon lesquelles il privilégie une approche défensive dans les grands matches.

Interrogé par Sky Sports sur la question de savoir s'il comprenait la frustration des supporters face à la prudence des Spurs dans les matches importants, Mourinho a répondu : "Ce que vous me dites n'a aucun sens.

"L'équipe qui a joué contre Arsenal était exactement [la même] que celle qui a joué contre Crystal Palace", a-t-il ajouté, en faisant référence à la victoire 4-1 de son équipe plus tôt en mars.

"Si nous allons à Arsenal et que nous ne jouons pas avec le joueur A, B ou C et que nous jouons avec des joueurs plus défensifs, alors oui, mais ce que vous me dites n'a aucun sens. Si c'est votre point de vue, je dois vous dire, désolé, ça n'a pas de sens. Si c'est le point de vue des autres, je dois dire la même chose. Cela n'a aucun sens."

Mourinho a insisté sur ses commentaires, insistant sur le fait que s'il y avait quelque chose à redire, cela devrait concerner le fait qu'il y avait trop de joueurs offensifs dans son équipe contre Arsenal.

L'article continue ci-dessous

"Nous avons joué avec un seul milieu (défensif) considéré comme tel, [Pierre-Emile] Hojbjerg, puis nous avons fait jouer Gareth Bale, [Tanguy] Ndombele, Lucas [Moura], Son [Heung-min], [Harry] Kane", a-t-il déclaré.

"Son s'est blessé et nous ne l'avons pas remplacé par un milieu de terrain ou un défenseur, nous avons remplacé Son par Erik Lamela. Donc je ne comprends pas.

"C'est la même équipe, le même plan, le même objectif. Ce sont des matches différents. Des performances différentes ? Oui, mais soyons honnêtes. Si quelqu'un veut me reprocher quelque chose, c'est d'avoir fait jouer une équipe trop offensive."