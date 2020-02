Tottenham - Mourinho : "La Ligue des champions ? Tout le monde a une chance"

L'entraîneur des Spurs a estimé que la course à la qualification en Ligue des champions était particulièrement ouverte en Premier League.

L'entraîneur de José Mourinho estime que "tout le monde a une chance" de se qualifier pour la prochaine , en particulier après l'exclusion de Manchester City par l'UEFA.

Si les doubles champions d' en titre vont faire appel devant le TAS et espèrent encore voir cette sanction levée, une place qualificative pour la reine des compétitions européennes pourrait se libérer pour le 5e de . Une position actuellement occupée par... Tottenham après sa victoire in extremis à Aston Villa ce dimanche (2-3).

Mais les Spurs ne comptent que six points d'avance sur le 11e, , et la course à la qualification promet donc d'être indécise jusqu'au bout. S'il admet que cette décision constitue une opportunité pour son club, le manager portugais est conscient qu'il n'est pas le seul à pouvoir en profiter.

"Ce n'est pas seulement pour nous. Une fenêtre s'ouvre pour de nombreuses équipes, a-t-il déclaré à BBC Sport après la rencontre. Ce qui semblait loin ne l'est plus tellement. , , Sheffield United, Wolverhamtpon... tout le monde va avoir le sentiment d'avoir une chance."

L'ancien technicien du a également tenu à féliciter les Villans pour leur prestation du jour.

Villas avait rapidement pris l'avantage grâce à un but contre son camp de Toby Alderweireld, mais le Belge s'est ensuite racheté en égalisant avant que Son ne donne la victoire aux siens malgré une réalisation d'Engels pour les locaux.

"Je pense que nous avons mérité de gagner, mais je ne pense pas qu'ils aient mérité de perdre, a poursuivi Mourinho. Villa a joué pour gagner."

L'intéressé a également été interrogé sur le penalty accordé à son équipe, obtenu par Steven Bergwijn. "Steven Bergwijn, je ne sais pas si je l'appelle naïf ou trop honnête, l'arbitre nous dit : 'avant le match, ne réclamez rien, ne m'entourez pas, ne faites pas le signe de l'écran (pour demander la VAR).

"L'action était là et la question était de savoir s'il y était ou pas (le penalty, ndlr) et clairement, il y était."