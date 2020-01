Tottenham, Mourinho évoque la situation d'Eriksen : "Je ne suis pas un idiot"

En fin de contrat en juin prochain, le Danois n'était pas à son avantage face à Liverpool. Le Portugais a pris sa défense.

En fin de contrat en juin prochain avec , Christian Eriksen est dans le flou concernant son avenir. Partira-t-il cet hiver ou l'été prochain, le joueur et les dirigeants des Spurs ne le savent toujours pas. Annoncé dans le viseur de l' avec insistance, le Danois est toujours à Tottenham et continue de jouer. Peu à son aise face à , Christian Eriksen n'est pas épargné par les critiques depuis plusieurs semaines.

En conférence de presse suite aux critiques, José Mourinho a affirmé avoir une sympathie et une empathie pour l'international danois dans une situation salariale assez complexe avec Tottenham : "C'est une chose de ne pas faire sa meilleure performance, c'est le cas de Christian Eriksen et tant de joueurs à travers le monde. Pour différentes raisons, vous avez de meilleures saisons que les autres, de meilleurs matchs que les autres."

"C'est normal qu'Eriksen ne soit pas à son meilleur niveau"

"Si vous me demandez si je connais les raisons, je ne suis pas un idiot, je suis dans le football depuis de nombreuses années. Je sais clairement qu'un joueur dans cette situation n'est pas un joueur qui, même s'il le veut, je ne blâme ou ne critique pas le joueur, il est normal qu'il ne joue pas à son meilleur niveau", a ajouté l'entraîneur des Spurs conscient de la difficulté de son milieu de terrain de rester focalisé uniquement sur le terrain.

José Mourinho a tenu à rappeler que Christian Eriksen a sauvé et aidé les Spurs à de nombreuses reprises : "Je peux aussi dire qu'il nous aide dans les matchs qu'il joue. Il a eu des performances et des contributions positives. Si je me souviens du match contre l'Olympiacos, il est entré et nous a donné beaucoup. Même chose contre Norwich. Nos fans pensent qu'il n'a pas fait une grande performance contre Liverpool, je dois être d'accord avec ça".

Globalement, le Portugais ne considère pas que ses joueurs ont été dépassé par les évènements malgré la défaite face au leader de la : "Les points positifs étaient une équipe dans une situation très difficile jouant en équipe, affrontant contre la meilleure équipe de loin dans le pays. Pendant de longues périodes de jeu, nous n'avons pas été inférieurs et pendant certaines périodes, nous avons été l'équipe la plus forte".