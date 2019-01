Tottenham, Mauricio Pochettino plus intéressé par la Premier League : "Je serais viré si je gagne seulement la Carabao Cup"

L'entraîneur des Spurs veut remporter des trophées mais a admis que les Coupes sont moins importantes que la Premier League ou la Coupe d'Europe.

Troisième de Premier League, Tottenham est encore en course pour remporter le titre tant convoité même si cela ne s'annonce pas simple. Mais les Spurs sont également toujours en lice en Carabao Cup (demi-finale) et en FA Cup qu'ils vont disputer ce week-end, ainsi qu'en Ligue des champions. Après des saisons plus qu'encourageantes, Tottenham veut passer un cap en commençant à remporter des trophées.

Mais bien évidemment, remporter la Premier League ou la Ligue des champions n'aurait pas la même raisonnance que de remporter la FA Cup et encore moins la Carabao Cup. Mauricio Pochettino en est bien conscient et a ironisé à ce sujet en conférence de presse, avançant qu'il ne serait pas conservé par sa direction s'il remporte uniquement la Carabao Cup lors de la saison actuelle : "Si c’est seulement l’objectif de remporter la Carabao Cup et pour cela être contraint de terminer au milieu du tableau de la Premier League, je pense aujourd’hui que nous ne parlons pas de la même façon".

"Mon ambition est de gagner la C1 ou la Premier League"

"Je pense que j’aurais été limogé il y a quelques années, bien sûr, avec deux ou trois Coupes Carabao ou FA Cup. Si vous ne terminez pas comme nous l'avons fait au cours des trois dernières saisons mais que nous gagnons la FA Cup, je ne sais pas si Daniel Levy aurait trop de patience avec moi ou s'il est très gentil et dit: 'OK, tu es 10ème de la Premier League, je te garde et te donne même un nouveau contrat'. Je n'y crois pas", a expliqué l'Argentin.



L'entraîneur des Spurs veut un titre mais pas n'importe lequel : "Qu'est-ce que le succès? Bien sûr, nous sommes les premiers à vouloir remporter un trophée, mais cela ne signifie pas que ce sera une chose qui aura beaucoup de succès ou que Tottenham sera à un niveau différent. Ce qui vous place à un niveau différent, c'est si vous remportez la Premier League et que vous êtes capable de disputer chaque saison le titre en Premier League, et si vous jouez en Ligue des champions et que vous y croyez vraiment et que vous êtes un vrai prétendant un jour pour gagner la Ligue des champions, c'est mon objectif à Tottenham".

"Si mon ambition à Tottenham est seulement de gagner la Coupe Carabao ou la FA Cup, avec tout le respect que je mérite, je pense que mon ambition ne correspond pas à l'ambition d'un club comme Tottenham. Mon ambition est de gagner la Ligue des champions un jour avec Tottenham, ou la Premier League", a conclu Mauricio Pochettino. Le message est passé, la Carabao Cup et la FA Cup ne sont pas les priorités de l'Argentin.