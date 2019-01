Tottenham, Mauricio Pochettino : "Nous sommes si proche du niveau supérieur"

L'entraîneur des Spurs estime qu'il ne manque pas grand chose à son équipe pour passer un cap et un palier important.

Tottenham continue de grandir mais sans parvenir à mettre fin à une longue spirale d'années sans titre. Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino chez les Spurs, ces derniers se rapprochent du graal mais échouent sans cesse proche du but. Après la défaite contre Crystal Palace, l'Argentin avait indiqué que remporter un trophée peut en amener d'autres grâce à la confiance acquise, il a tenu à réexpliquer cette théorie sur les titres.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a affiché sa confiance en Tottenham et est conscient d'être proche de passer un cap : "Nous sommes si proches du niveau supérieur. Nous devons essayer de continuer à travailler. Les supporters qui ne sont pas heureux vont apprécier le travail que tout le monde fait dans ce club de football à l'avenir. La patience est difficile dans le football, comme dans la vie. On voit quelque chose et on le veut tout de suite".

"Construire une philosophie pour gagner"

L'entraîneur des Spurs a fait preuve de philosophie au moment de discuter de la construction et développement d'un club en le comparant à la construction et la destruction d'un stade : "Le football consiste à construire, à croire et à travailler dur pour développer le projet. Il est facile à détruire mais si difficile à construire. Pour construire le nouveau stade, le club travaille depuis 18 ans et détruire l'ancien White Hart Lane était facile: il a fallu un après-midi".



L'Argentin est bassiné par l'obsession pour les trophées, mais aimerait bien évidemment passer ce cap : "Si vous êtes au Real Madrid, vous ne pensez qu'à remporter des trophées. À Tottenham, lorsque nous sommes arrivés ici, le défi était complètement différent et il est difficile de construire cette philosophie. En gros, nous allons avoir un stade incroyable, l'un des meilleurs du monde. Si vous voulez être l'une des meilleures équipes du monde, vous avez besoin de l'un des meilleurs stades du monde, des meilleures installations pour travailler, du meilleur terrain d'entraînement - nous avons l'un des meilleurs terrains d'entraînement. C’est un effort incroyable pour construire tout cela. Et au moment où tout est prêt, cela ne peut plus être une excuse".



"C'est difficile pour moi car après trois ou quatre saisons, nous parlons toujours de la même manière à propos des trophées, des trophées, des trophées. Bien sûr, je veux gagner. Je veux créer et construire mon CV, gagner des titres. Nous avons disputé quatre demi-finales de coupe et une finale. Nous avons essayé, nous étions là, nous étions proches. Au cours des trois dernières saisons, nous jouons régulièrement en Ligue des champions, nous sommes dans les quatre premiers. Si vous me dites, comment pouvons-nous aider le club à passer au niveau supérieur? Il faut améliorer chaque saison, améliorer notre structure, améliorer notre façon de fonctionner, améliorer notre équipe, améliorer nos installations et je pense que si vous réussissiez. une liste, vous pouvez cocher presque toutes les cases", a conclu Mauricio Pochettino.