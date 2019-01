Tottenham, Mauricio Pochettino : "Nous avons des joueurs qui peuvent colmater l'absence de Harry Kane"

L'entraîneur de Tottenham pense que certains de ses joueurs peuvent augmenter leur niveau de jeu et limiter l'impact de l'absence de Harry Kane.

Touché face à Manchester United, Harry Kane va être écarté des terrains pendant un peu plus d'un mois. Un sacré coup dur pour Tottenham qui va devoir faire sans son meilleur buteur en Premier League mais aussi, selon toute vraisemblance, pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Les Spurs vont devoir trouver des solutions pour limiter l'impact de cette absence préjudiciable. C'est la mission de Mauricio Pochettino et l'Argentin a confiance en ses joueurs pour augmenter leur niveau de jeu en l'absence de Harry Kane.

"Si nous voulons trouver un joueur similaire à Harry Kane, je pense que nous allons faire une erreur, car il est impossible de trouver un autre Harry Kane - nous parlons de l'un des trois, quatre, cinq meilleurs buteurs du monde. Si nous ne signons pas les joueurs ou ne signons pas un attaquant, cela ne sera pas un pari. Ce ne sera pas un risque. Nous avons des joueurs qui peuvent faire face quand Harry Kane n'est pas disponible", a indiqué le technicien des Spurs.

L'article continue ci-dessous

"Jouer avec Alli ou Lamela en faux 9"

"Je regardais Barcelone et l'attaquant était Leo Messi. Vous pouvez jouer avec Llorente, vous pouvez jouer avec Dele Alli, vous pouvez jouer avec Lamela, vous pouvez jouer à Kaziah Sterling, Troy Parrett, je ne sais pas ... vous pouvez jouer avec beaucoup, beaucoup de joueurs. Ce n'est pas que vous devez jouer avec un attaquant spécifique. Regardez, Chelsea a joué contre nous avec Eden Hazard comme un attaquant, quand Olivier Giroud était sur le banc et que Alvaro Morata était absent. Nous sommes tellement fous, les entraîneurs que parfois nous décidons de faire quelque chose de différent, non?", a ajouté l'Argentin. À ne pas rater OL, Nabil Fekir se confie sur son avenir : "Je ne sais pas si c'est ma dernière saison au club"

Le Barça ne lâche pas l'affaire concernant Frenkie de Jong ?

PSG-Guingamp : tout savoir sur la rencontre

Manchester United, Paul Pogba se livre sur son nouveau rôle

L'entraîneur de Tottenham rêve de retrouver un Harry Kane ou un Dele Alli dans son centre de formation dans le futur : "Nous avons la possibilité de créer notre nouvelle star par le biais de l'académie. Bien sûr, c'est notre objectif : essayer de créer la nouvelle star de Tottenham. Le trouver ici, dans notre académie, serait la chose la plus excitante. Il y a quatre ans et demi, nous n’avions pas trouvé Harry Kane ni Dele Alli. Lorsque nous regardons en arrière et que nous comparons avec un autre grand club européen, les deux joueurs les plus importants de l’équipe se sont construits ici à Tottenham".

"Combien de clubs ont fait la même chose que nous au cours des quatre ou cinq dernières années ? C'est énorme. C'est une chose énorme dont il faut être satisfait, pour nous et nos fans. Nous avons besoin de temps. C'est une question de temps C’est la raison pour laquelle notre souhait ou notre espoir est que, dès que nous aurons terminé le nouveau stade, nous pouvons payer la dette rapidement et commencer à investir avec ces jeunes joueurs qui peuvent être de grandes stars de l'avenir. C'est le rêve", a conclu Mauricio Pochettino.