Tottenham, Mauricio Pochettino : "Négocier avec Levy c'est facile"

L'entraîneur argentin a ironisé sur les négociations avec son président, réputé dur en affaire. Il a avoué son admiration pour Sir Alex Ferguson.

Daniel Levy a une réputation qui le précède. Le président de Tottenham a toujours été réputé comme quelqu'un de très dur en affaires. Daniel Levy avait notamment compliqué plusieurs fois la tâche au Real Madrid que ce soit dans le dossier Luka Modric ou celui de Gareth Bale ne facilitant pas un accord. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a ironisé sur la difficulté de négocier avec Daniel Levy.

"Pour moi, c’est le contraire. Pour moi, s'il y avait une personne avec qui il était facile de faire affaire, c'était bien Daniel. Historiquement, les autres managers étaient l'adversaire de Daniel, ils se battaient toujours avec lui. Je pense que c’est seulement moi qui entretient peut-être de bonnes relations avec lui. Ce n'était pas difficile, je pense que c'était plus difficile pour lui que pour moi. C'était difficile parce que je suis l'entraîneur et qu'il ne peut pas me fâcher", a indiqué l'entraîneur des Spurs.

Pochettino encense Sir Alex Ferguson

"Si nous parlons de prolonger un contrat ou de me donner plus d'argent, vous devez faire attention. Avec les agents, vous pouvez parler très ouvertement, dire tout ce que vous voulez et l'agent va gérer la situation. Mais lorsque vous parlez directement à votre responsable, vous devez faire attention, car un mot peut changer la négociation ou vous faire changer d’avis. Pour lui, c'était nouveau et c'était difficile chaque fois qu'il avait besoin de me parler", a ajouté l'Argentin.

Mauricio Pochettino a encensé Sir Alex Ferguson : "Avez-vous envoyé ses meilleurs voeux quand il était malade ? Oui je l'ai fait. Je ne peux pas cacher mon admiration et ma relation avec lui. C'était l'une des personnes que j'admirais le plus, une inspiration. Nous avons eu un très bon déjeuner à Londres en 2016 et depuis lors, nous entretenons de bonnes relations. Nous sommes des footballeurs. Ferguson a-t-il donné une nouvelle énergie à Manchester United ? Il est le meilleur entraîneur de l'histoire du football. Le voir tous les jours est énorme. C'est une encyclopédie du football".



L'Argentin espère une nouvelle victoire contre les Red Devils : "Nous les avons battus les trois dernières fois à domicile en Premier League - deux fois à White Hart Lane et une fois à Wembley. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé, mais des matches comme la demi-finale de mardi contre Chelsea me plaisent beaucoup. Notre performance n'était peut-être pas meilleure mais nous avons très bien rivalisé. L’équipe est très compétitive, c’est vrai. Je ne sais pas si c’était le cas par le passé entre les deux équipes".