Tottenham, Mauricio Pochettino ne compte pas sur une arrivée en janvier

Après avoir réalisé une large victoire en FA Cup, l'entraîneur argentin a évoqué le mercato et va s'appuyer sur le même effectif jusqu'au bout.

Ce vendredi soir, Tottenham s'est très facilement imposé en FA Cup contre le club de Tramere. Les Spurs réalisent une belle saison et ce même s'ils sont contraints de jouer à Wembley, mais aussi et surtout qu'ils n'ont pas changé leur effectif par rapport à la saison dernière. Comme une anomalie dans une ère ou les clubs dépensent sans compter, Tottenham n'a pas dépensé le moindre centime l'été dernier et s'en sort plutôt bien.

D'ailleurs, les Spurs devraient continuer sur leur lancée cet hiver. En effet, alors qu'ils ont prolongé Toby Alderweireld, et qu'ils travaillent sur le dossier Christian Eriksen, aucune arrivée n'est à prévoir chez le troisième de Premier League durant le mercato hivernal. C'est ce qu'à assuré Mauricio Pochettino après le large succès en FA Cup en conférence de presse. L'Argentin est satisfait de son effectif.

L'article continue ci-dessous

Pochettino content pour Llorente

"Je ne crois pas que nous ferons quoi que ce soit durant le mercato d'hiver. Je suis tellement content de mon équipe. Vous pouvez toujours améliorer, différentes choses que vous pouvez faire ou non", a déclaré Mauricio Pochettino. Pourtant, les Spurs vont être privés de Heung Min Son qui va rejoindre sa sélection pour la Coupe d'Asie alors qu'un lourd calendrier attend le troisième du championnat anglais. À ne pas rater La réponse très grossière de Ribéry aux critiques le visant : "N*quez vos mères"

Gianfranco Zola : "Alvaro Morata doit apprendre à vivre avec la pression de Chelsea"

Lozano restera au PSV jusqu'à l'été selon Raiola

Arsenal, Unai Emery incertain sur le futur de Petr Cech

Auteur d'un triplé, Fernando Llorente est annoncé de retour au pays, l'entraîneur argentin s'est exprimé sur l'avenir de l'attaquant espagnol : "L'avenir de Fernando Llorente ? Oui, c'est un contrat de six mois avec le club et nous verrons ce qui se passera. Comme je l'ai expliqué à différents joueurs, ce n'est pas seulement entre nos mains, c'est ce que le joueur veut. Bien sûr, maintenant que la fenêtre est ouverte, nous allons parler".

Enfin, il est revenu sur l'entrée en jeu de Harry Kane, buteur face à Tramere : "C'est important pour lui de marquer et d'avoir 20 minutes à jouer au football. Je pense que c'était important pour lui et pour l'équipe de remporter une victoire importante et de passer à la prochaine étape de la Coupe d'Angleterre. C'était un match important pour le club. Participer à quatre compétitions est une chose importante".