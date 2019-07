Tottenham - Mauricio Pochettino : "Je m'excuse auprès de Manchester United"

Alors que les Red Devils ont battu les Spurs 2-1 en amical, Mauricio Pochettino s'est excusé pour l'agressivité de ses joueurs pendant le match.

Dans le cadre de l'International Champions Cup, et Angel Gomes ont battu les Spurs de 2-1 dans les dernières minutes. Mais malgré la défaite, Mauricio Pochettino a présenté ses excuses aux Red Devils pour les nombreux tacles et l'aggressivité de ses joueurs.

Eric Bailly s'est blessé au genou en tentant de bloquer un tir d'Heung-min Son. Le nouvel ailier de United, Daniel James, semblait aussi être pris pour cible par Tottenham et plus particulièrement par Moussa Sissoko qui n'a pas manqué d'aggressivité envers l'attaquant de 21 ans.

"J'étais un peu agacé par certaines situations, je n'étais pas content", a déclaré l'entraîneur de Tottenham à la presse. "C’était un match amical et dans certaines conditions lorsque vous êtes fatigué, qu'il fait si chaud que vous n’avez pas le tempo pour contrer les actions, parfois vous arrivez en retard sur un joueur et un incident peut arriver."

"Je m'excuse au nom de mes joueurs envers Manchester United. Ce n'était pas leur intention. (...) J'étais inquiet parce que dans cette période de préparation, il est parfois nécessaire d'être agressif et de jouer avec passion."

De son côté, le patron de Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer, a plutôt vu cela comme une bonne chose. "Ça nous prépare pour la . Les joueurs n'ont pas joué sur la pointe des pieds. On a pris des coups, et on en a donné. Je pense au final que c'était un bon match."