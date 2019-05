Tottenham - Mauricio Pochettino : "C’est le moment de terminer le travail"

En quelques jours, les Spurs vont se déplacer sur les pelouses de Bournemouth et de l'Ajax Amsterdam. Une semaine décisive, selon leur entraîneur.

Troisième de avec 2 points d'avance sur , quatrième, et quatre points sur , cinquième, réalise une saison intéressante dans le championnat d' , d'autant que les Spurs sont toujours en lice pour une éventuelle qualification en finale de Ligue des Champions. Néanmoins, rien n'est encore fait pour les hommes de Mauricio Pochettino, qui ne sont pas à l'abri d'une double désillusion dans le sprint final.

Ainsi, alors que les Spurs se déplacent sur la pelouse de ce samedi (13h30), l'entraîneur argentin n'avait pas la tête aux beaux discours, préférant insister sur la concentration dont devront faire preuve ses joueurs pour bien finir le travail et atteindre les objectifs initiaux.

"Ce sera une honte si nous ne finissons pas très bien cette saison"

"Ce n’est pas le moment de trop parler, c’est le moment de terminer le travail. Après près de dix mois de compétition, c’est tellement dur et difficile, mais pas seulement pour nous, pour toutes les équipes. Mais maintenant, il ne faut pas parler, il faut être prêt à affronter la concurrence de la meilleure façon possible. Nous savons très bien que ce samedi, nous avons un match très important. Nous devons aller pas à pas et nous concentrer sur le match que nous devons jouer", a en effet confié l'ancien joueur du , dans des propos rapportés par le média anglais Sky Sports.

"Je pense que tout le staff sait que c'est un moment clé de la saison. Arriver ici est fantastique, mais maintenant il s'agit de ces dernières étapes qui sont les plus difficiles. Mais nous allons essayer, nous devons passer à autre chose et gagner samedi. Ce sera un match difficile contre Bournemouth mais, mercredi, nous avons une grande chance d'être en finale. L' a un avantage maintenant et tout le monde dit qu'il est le grand favori, mais nous allons essayer de jouer, c’est 90 minutes et on va essayer", a ensuite ajouté l'entraîneur, avant d'employer des mots forts. "Ce sera une honte si nous ne finissons pas très bien cette saison après tout ce qui s'est passé."

En d'autres mots, Tottenham devra l'emporter ce samedi pour mettre la pression sur ses poursuivants dans l'optique d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, quelques jours avant de retrouver les Hollandais de l'Ajax, à Amsterdam, pour une demi-finale retour qui s'annonce bouillante.