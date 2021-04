Tottenham-Manchester United censuré en Iran !

Lors du récent affrontement en Premier League, le diffuseur iranien de télévision a choisi de montrer des images de l'extérieur du stade.

C'est peut-être le 21e siècle, mais les pays du monde entier ont encore des attitudes très différentes à l'égard de la censure Un autre exemple de cela a été lié à la récente rencontre en Premier League entre Tottenham Hotspur et Manchester United, où la télévision iranienne a coupé le match plus de cent fois au cours de la rencontre. Et cette censure n'aurait, semble-t-il, rien à voir avec le football.

De la censure dans un match de football qui a fait grand bruit

Le souci des décideurs de la télévision iranienne était que les jambes de Sian Massey-Ellis, l'arbitre assistant du match, soient montrées aux téléspectateurs. Elle portait, naturellement, l'uniforme adapté à son travail, un short.

Et pour cette raison, quiconque regardait la couverture du diffuseur se voyait à la place montré une image générique du stade et des rues environnantes.

L'arbitre assistant anglais Sian Massey-Ellis ne se doutait pas qu'elle créait un el tollé après la victoire 3-1 de Manchester United lors du match de football de Premier League anglaise contre Tottenham.

Les censeurs de la télévision étaient «secoués» de voir l’arbitre assistante porter un short

My Stealthy Freedom, un groupe de défense des droits civiques du pays qui fait campagne contre la discrimination fondée sur le sexe, a déclaré que les censeurs de la télévision étaient «secoués» de voir l’arbitre assistante porter un short.

«Les censeurs de la télévision ont été secoués par la présence d'une arbitre en short», ont-ils posté. "Nous ne devons pas normaliser cette pratique. Ce n'est pas notre culture. C'est l'idéologie d'un régime répressif. »

L'article continue ci-dessous

«Leur solution était de couper de l'action au profit de vues des ruelles de Londres, qui ont tourné en dérision le match. «À la fin du match, l'un des commentateurs a plaisanté en disant qu'il espérait que les téléspectateurs appréciaient l'émission géographique".