Tottenham-Manchester City | Horaire, streaming, TV, compos : tout ce qu'il y a à savoir

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur le quart de finale aller de la Ligue des champions qui va opposer Tottenham à Manchester City ce mardi (21h).

et , respectivement troisième et deuxième de , vont se retrouver ce mardi (21h) en quart de finale aller de la . Une double confrontation que les Citizens aborderont en tant que favoris. "City plus fort que ? Je dirais que oui, mais ça va se jouer à peu de choses , annonçait le défenseur français Aymeric Laporte dans Téléfoot dimanche. Liverpool a un très bon effectif, mais j'espère qu'on fera la différence. Je suis ici pour gagner tous les titres possibles, la Champions League y compris. (...) L'objectif, c'est d'arriver jusqu'au bout."

Match Tottenham-Manchester City Date Mardi 9 avril 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1

COMPOS PROBABLES

Les meilleures statistiques Opta

=> Ce sera la 1ère confrontation en compétition européenne entre Tottenham et Manchester City pour ce qui sera leur 157e rencontre toutes compétitions confondues.

=> Manchester City a gagné 11 de ses 16 derniers matches contre Tottenham (1 nul, 4 défaites), à chaque fois en Premier League, dont les 3 derniers.

=> Tottenham n’a plus affronté d’équipe anglaise en compétition européenne depuis avril 1973 lorsque les Spurs avaient été éliminés par Liverpool en demi-finale de Coupe UEFA.

=> L’attaquant de Tottenham Harry Kane est impliqué sur 17 buts en 17 matches de Ligue des Champions (14 buts, 3 passes décisives). Il marque un but toutes les 106 minutes dans la compétition, meilleur ratio pour un joueur anglais ayant disputé au moins 200 minutes.