Tottenham-Manchester City (1-0) - Toutes les réactions

Décisif lors du court succès de Tottenham (1-0) ce mardi soir, Hugo Lloris a apprécié la détermination de son équipe.

Hugo Lloris (gardien de , RMC Sport) : "Si on veut faire une belle opposition face à ce genre d'équipe il faut mettre de l'intensité, c'est ce qu'on a fait. On a su être très solides et montrer notre personnalité. Après ça se joue sur des détails et on a réussi à les faire tourner en notre faveur. A ce niveau avant de penser tactique ou technique il faut aller sur le terrain ensemble avec la même idée de jeu, se battre sur tous les ballons comme si c'était le dernier. Il faudra avoir la même approche au retour, c'est aussi la victoire du coach. Encore une fois on est qu'à la mi-temps, ce sera encore plus dur là-bas. Le penalty ? Ca reste un fait de jeu et tant mieux qu'il ne marque pas, s'il avait marqué ça aurait été un tout autre scénario. On ressent la différence en jouant dans notre stade. Harry Kane est rentré directement au vestiaire, on aurait pu plier à ce moment-là, mais Lucas a montré une mentalité incroyable et amené beaucoup d'énergie"

Riyad Mahrez (attaquant de , RMC Sport) : "Personne n'est abattu. On s'est qu'un quart de finale de C1 ce n'est pas facile, même contre Tottenham qu'on connait. Les deux équipes ont attendu un peu, ils ont quelques occasions en première mi-temps, en deuxième mi-temps je pense qu'on était mieux qu'eux. Mais ça ne change rien, qu'on gagne ou qu'on perde on sait qu'on est obligé de gagner au retour".

Moussa Sissoko (milieu de Tottenham, RMC Sport) : "Ca fait plaisir d'entendre des commentaires positifs. Je reviens d'assez loin quand même. J'ai eu 2 premières saisons assez compliquées ici mais j'ai travaillé, il faut toujours croire en soi. C'est ce qui me permet de faire aujourd'hui ce genre de performances. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus technique, le meilleur au monde mais je joue avec mes qualités. C'est comme ça que j'ai réussi à devenir professionnel et international. Je donne le meilleur de moi-même. On sait que City est une équipe qui joue en possession, ils arrivent avec leur milieu à trouver des décalages. Mais on a essayer de compenser avec les latéraux pour créer des situations de surnombre. On a gagné la 1ère manche. On sait qu'il y aura un match retour qui ne sera pas évident. Jai vu Kane boitiller dans le vestiaire, nous sommes tous frustrés de cette blessure, Harry est un des meilleurs attaquants au monde. On sait que c'est quelqu'un de costaud qui peut revenir très vite, c'est tout le mal que je lui souhaite"

Mauricio Pochettino (entraîneur de Tottenham, RMC Sport) : "Ce fut extrêmement difficile. Peut-être que Kane sera out pour le reste de la saison, c'est très difficile pour lui comme pour nous. On verra combien de temps ça prendra pour qu'il s'en remette"