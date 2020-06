Tottenham - Lloris : "Nous avons terminé la saison dernière sur les rotules"

Le capitaine des Spurs admet que son équipe a connu des difficultés depuis la finale de la Ligue des champions perdue contre Liverpool (0-2).

Hugo Lloris pense que la défaite de la saison dernière en et le manque de stabilité expliquent les difficultés de cette saison. Il y a un peu plus d'un an, les Spurs étaient finalistes de la première des compétitions européennes mais se sont inclinés 2-0 face à à Madrid.

Depuis lors, beaucoup de choses se sont passées. Mauricio Pochettino a été limogé en novembre, les Spurs ont été jusqu'à 14e en et Jose Mourinho a été appelé pour renverser la vapeur.

Les résultats ont été mitigés : Tottenham a été éliminé de toutes les compétitions et devra se battre pour se hisser parmi les quatre premiers lorsque la Premier League reprendra après l'interruption due au coronavirus la semaine prochaine.

Interrogé sur les raisons de la chute des Spurs, Hugo Lloris a déclaré : "Wow, c'est difficile à expliquer. La saison dernière, nous avons fait une série incroyable en Ligue des champions et nous avons fini la saison sur les rotules. Vous n'avez pas le temps de vous remettre d'une saison avant d'en commencer une nouvelle."

La saison des Spurs a été marquée par des problèmes de blessures. Lloris lui-même a manqué trois mois avec une luxation du coude, tandis que l'attaquant vedette Harry Kane et le talentueux Son Heung-min auraient manqué le reste de l'année 2019-20 si la crise sanitaire mondiale n'avait pas accordé un temps de récupération supplémentaire.

"Il y a eu une accumulation de choses qui ont provoqué la situation, et puis bien sûr beaucoup de joueurs blessés, a expliqué Lloris. Le changement d'entraîneur. C'est difficile de rester stable et de toujours regarder vers le haut. Il y a parfois des saisons où tout va contre vous."

Les Spurs sont à sept points de la Ligue des champions à neuf matches de la fin. Ils entament la reprise par un match crucial à domicile contre , cinquième. Lloris se réjouit de la possibilité d'un nouveau départ et à l'idée de retrouver Harry Kane pour donner un coup de fouet à ses ambitions européennes en perte de vitesse.

"C'est comme une nouvelle saison qui va commencer. Il est vrai que nous n'avons pas été à notre meilleur niveau, mais cela appartient au passé. L'équipe sera différente de ce qu'elle était il y a quelques mois. Nous sommes plus ou moins tous en forme, c'est une grande différence.

"Il [Kane] est prêt. Dans son esprit, il est prêt et c'est le plus important. Il s'est très bien remis de sa grave blessure et c'est lui qui a vraiment hâte de revenir dans la compétition.

"Tout le monde connaît ses objectifs, son ambition et sa volonté de gagner. Nous avons tous besoin de la répétition des matchs pour atteindre notre meilleur niveau, mais cela va être le cas même pour les adversaires que nous allons affronter. Harry est en bonne position et n'attend que de recommencer la saison, comme nous tous."