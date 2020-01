Tottenham - Lloris a repris l'entraînement collectif

Le retour d'Hugo Lloris à la compétition se rapproche, plus de trois mois après sa terrible blessure au coude contre , début octobre. Le capitaine des Spurs a en effet repris l'entraînement collectif, comme l'a fait savoir le club ce vendredi.

TEAM NEWS:



Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv