Tottenham - Llorente : "Si on joue comme ça on va perdre"

Avant de recevoir l'Ajax en Ligue des champions, l'attaquant des Spurs a tenu à prévenir ses coéquipiers après la défaite à domicile contre West Ham.

n'a pas préparé de la meilleure des manières son rendez-vous européen en s'inclinant à domicile contre ce samedi (0-1), sa première défaite dans le nouveau stade. Une prestation qui n'a pas rassuré Fernando Llorente alors que c'est l' qui se présentera à Londres ce mardi soir (21h) en demi-finale aller de .

Rentré en jeu peu après l'heure de jeu en remplacement de Lucas, l'international espagnol a tenu à envoyer un message à ses coéquipiers. "Nous aurons besoin de toute le monde parce que si l’on joue comme ça [comme contre West Ham, ndlr] mardi, on va perdre facilement", a-t-il clamé au micro de Sky Sports ce lundi. "Nous n’avons pas joué comme les fans le méritaient. Nous avions l’obligation de montrer davantage car c’était un derby très important en vue d’une qualification en Ligue des champions.

"Je ne sais pas pourquoi nous avons joué si mal mais il va falloir faire bien mieux pour battre l’Ajax", a-t-il conclu. Un match que le supersub, auteur du but de la qualification lors du quart de finale retour à l'Etihad Stadium de (3-4) pourrait débuter. Harry Kane est en effet incertain, lui qui n'a plus joué depuis début avril et Heung-min Son, aligné en pointe en l'absence du capitaine des Three Lions, sera suspendu mardi.

Tottenham et l'Ajax se disputeront une place inattendue en finale de la Ligue des champions, après avoir respectivement éliminé Dortmund puis City et le Real puis la Juve. Les Spurs, touchés par de nombreuses blessures ces dernières semaines (Kane, Sissoko, Wanyama) n'ont pas encore validé leur billet pour la prochaine édition, eux qui occupent actuellement la troisième place de .