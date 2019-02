Tottenham - Llorente : "Je veux gagner des trophées ici"

L'attaquant espagnol, annoncé sur le départ cet hiver, profite actuellement de la blessure de Harry Kane pour engranger du temps de jeu.

Fernando Llorente est arrivé à Tottenham à l'été 2017 en provenance de Swansea. Aujourd'hui âgé de 33 ans, l'avant-centre espagnol était jusqu'à cet hiver peu utilisé par Mauricio Pochettino, au point qu'un départ cet hiver a un temps été évoqué.

Depuis la blessure de Harry Kane en janvier dernier, Llorente accumule du temps de jeu à la pointe de l'attaque des Spurs en attendant le retour du capitaine des Three Lions.

Plusieurs fois buteur en coupes, il a depuis ouvert son compteur en championnat contre Watford le 30 janvier, offrant la victoire à son équipe (2-1) puis en Ligue des champions cette semaine, lors du huitième de finale aller contre Dortmund (3-0). "Pour être honnête, je rêvais de ce but. Ces deux dernières saisons, j'ai débuté sur le banc de nombreuses fois et j'ai toujours essayé de marquer", a-t-il déclaré à The Independent. "Le plus important est d'aider quand on fait appel à moi, et de continuer à travailler dur".

Une belle dynamique pour celui qui dit se sentir bien dans le Nord de Londres. "La vérité c'est que je suis très satisfait ici avec les Spurs, je n'ai pas pensé à partir."

"Je suis dans un grand club, j'ai toujours un contrat [jusqu'en juin 2019] et je veux gagner des trophées ici. Là tout de suite je profite d'un bon moment, et j'espère pouvoir continuer à marquer des buts et que tout continue d'aller bien."