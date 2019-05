Tottenham-Liverpool, Pochettino : "Jouer libéré, comme quand on est enfant"

À la veille de la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, l'entraîneur des Spurs a livré un discours basé sur le mental, ce vendredi soir.

Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin de , était présent en conférence de presse à Madrid ce vendredi soir. Dans 24 heures, son équipe affrontera les Reds de au Wanda Metropolitano, pour le compte d'une finale de Ligue des Champions 100% anglaise. Apparu à la fois décontracté et déterminé, le technicien s'est confié sur divers sujets, tels que l'état de forme d'Harry Kane, qui s'est entraîné avec le groupe ce vendredi.

La présence d'Harry Kane dans le onze titulaire

"Je ne sais pas. Il reste un entraînement et on décidera. C'est normal que vous me le demandiez, et c'est difficile pour vous de vous mettre à ma place. Mais c'est compliqué, de prendre une décision pareille. On a tous les paramètres, nous, dans le staff, mais c'est la situation la plus pénible. D'ailleurs, sur ce plan-là, j'ai proposé il y a quelques semaines qu'on puisse mettre 23 joueurs sur la feuille, et l'UEFA a accepté et c'est important."

Le moment où les Spurs sont entrés dans leur finale

"On a commencé à préparer la finale après le dernier match de contre . Après deux jours « off », on s'est retrouvé à 10 h 15, le mardi matin, et c'est là qu'on a commencé. Cela a été un plaisir de préparer la finale avec ce groupe de joueurs. On est prêts, prêts à profiter, à se battre, à faire tous les efforts. Quand vous êtes en finale, il faut la gagner. Il faut respecter l'adversaire, et Liverpool est une grande équipe, mais on veut écrire l'histoire."

La préparation d'une finale, différente d'un autre match

"On ne peut pas préparer une finale comme le reste. Le plus important, c'est de hausser son niveau, d'être prêt, de gérer l'émotion. Tout est dans les têtes, ce ne sera pas la peine de faire un discours émotionnel incroyable, il faudra jouer libéré, comme quand on est enfant, oublier qu'il y a un milliard de personnes qui vous regardent, juste regarder les autres autour de soi et jouer pour eux, avec eux."

Jurgen Klopp et les finales...

"Je pense que c'est un grand entraîneur, je l'admire beaucoup, je l'apprécie beaucoup, et il lui a juste manqué un peu de chances dans ses finales. On ne peut pas critiquer quelqu'un parce qu'il perd une finale, alors que le plus dur est d'y arriver. Après, c'est une question de circonstances."