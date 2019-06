Tottenham - Liverpool : Les stats à connaître avant la finale de Ligue des champions

À quelques heures de la finale de Ligue des champions entre Tottenham et Liverpool ce samedi (21h), voici quelques statistiques à connaître absolument

Alors que la finale de la Ligue des Champions entre et débute ce samedi à Madrid (21h), Opta Sports a dévoilé plusieurs statistiques intéressantes à découvrir sur cette rencontre entre les deux équipes de .

Une finale 100% anglaise

- Liverpool va disputer sa 9e finale de C1, plus que tout autre club anglais. Les Reds ont remporté le trophée à 5 reprises, mais ils ont perdu leurs 2 dernières finales (2007 et 2018).

- Tottenham va disputer sa 1ère finale de C1, devenant le 8e club anglais à atteindre ce stade de la compétition. Les 5 derniers novices en finale de la compétition se sont tous inclinés ( 2008, 2006, 2004, 2002 et Valence 2000).

- Ce sera la 2e finale de C1 100% anglaise, la 1ère a vu remporter le titre aux dépens de Chelsea en 2008.

- Ce sera la 1ère finale de Ligue des Champions entre 2 équipes qui ont terminé 2es de leur groupe depuis - en 2010 (2-0).

- Les Reds ont remportés leur 2 rencontres de Premier League contre Tottenham cette saison.

- Liverpool pourrait devenir la 1ère équipe à perdre 2 finales de Ligue des Champions consécutives depuis Valence en 2000 et 2001.

- Ce sera la 1ère finale en compétition européenne de Tottenham depuis celle de la Coupe UEFA 1984. Il pourrait devenir le 3e club anglais a remporter les 3 principales compétitions européennes (C1, C2 et C3), après Chelsea et Manchester United.

Tottenham, pire défense de la Ligue des Champions

- Seul Porto (10) compte plus de buteurs différents (hors CSC) que Liverpool (9) cette saison en Ligue des Champions.

- Aucune équipe n’a encaissé plus de buts en Ligue des Champions cette saison que Tottenham (17). 41% de ces réalisations sont intervenues dans les 15 premières minutes (7/17).

- Jurgen Klopp a atteint la finale de la Ligue des Champions pour la 3e fois et s’est incliner à chaque fois (avec Dortmund en 2013 et avec Liverpool en 2018). Il peut devenir l’entraîneur à s’incliner le plus souvent en finale de C1 sans jamais avoir remporté la compétition (3 fois).

- Mauricio Pochettino est devenu le 3e entraîneur à atteindre une finale en compétition européenne avec Tottenham. Ce n’est que la 2e finale de l’Argentin en Europe en tant qu’entraîneur (0-2 en finale de contre Chelsea).

Sadio Mané, facteur X de cette finale ?

- Sadio Mané a été l’unique buteur des Reds lors de la finale dela Ligue des Champions 2018 (1-3). Il pourrait devenir le 2e joueur de Liverpool à marquer lors de plusieurs finales de C1, après Phil Neal (1977 et 1984).

- L’ailier de Liverpool pourrait devenir le 1er joueur à marquer lors de 2 finales consécutives de C1 depuis Franz Roth avec le Bayern Munich en 1975 et 1976.

- Si Trent Alexander-Arnold débute pour Liverpool, il deviendrait le 1er joueur de l’histoire de la Ligue des Champions à débuter 2 finales consécutives à moins de 21 ans.

L'article continue ci-dessous

- Sadio Mané est le joueur affichant le pourcentage de buts inscrits en phase à élimination directe le plus élevé (71.4%, 10 buts sur 14 matchs).

- Lucas Moura a inscrit plus de buts face à l’ (3) que lors de ses 16 précédentes apparitions dans la compétition (2).

- Le capitaine des Bleus et de Tottenham, Hugo Lloris, pourrait devenir le 1er joueur français à remporter la C1 une saison après avoir gagné la Coupe du Monde.