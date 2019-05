Tottenham-Liverpool, Hugo Lloris : "Avoir envie de gagner ensemble"

Présent en conférence de presse ce vendredi, le portier des Spurs a estimé que son équipe était prête pour le rendez vous capital qui l'attend.

Champion du monde avec l'Equipe de en l'été dernier, Hugo Lloris, le gardien de but de , a l'occasion de réaliser un doublé retentissant samedi soir, à condition de venir à bout des Reds de , en finale de Ligue des Champions. Grand artisan du bon parcours des Spurs en C1, le Français devrait avoir fort à faire face à l'armada offensive de Liverpool, lui qui disputera la première finale européenne de sa carrière.

Si le portier sera forcément sous le feu des projecteurs au Wanda Metropolitano de Madrid samedi soir, il était présent en conférence de presse d'avant match ce vendredi. L'occasion pour lui d'évoquer sa belle année, mais aussi et surtout le rendez-vous capital qui attend les Spurs.

"Cela fait trois semaines qu'on prépare cette finale, et on est prêts"

"C'est un privilège immense de gagner la avec son pays. Mais je le dois à mes coéquipiers de l'équipe de France, de même manière que je dois à mes partenaires de Tottenham d'être en finale de la , aujourd'hui", a d'abord indiqué l'ancien de l'OGC Nice.

"Le plus beau, dans toute cette aventure, cette saison, aura été notre solidarité, tout ce que l'on a fait ensemble, et qu'on a ressenti à Amsterdam, après notre qualification pour la finale. Dans cette finale, ce qui va compter, ce sera d'avoir la bonne énergie, d'avoir envie de gagner ensemble, de faire tous les efforts, pour qu'elle bascule pour nous. Cela fait trois semaines qu'on prépare cette finale, et on est prêts", a ensuite prévenu Lloris. Déterminé.