Tottenham-Liverpool - Cette fois, Jürgen Klopp veut briller en finale de C1

Présent en conférence de presse à la veille de la finale de C1 face à Tottenham, l'entraîneur des Reds a refusé d'être considéré comme un perdant.

À la veille de la finale de Ligue des Champions opposant à au Wanda Metropolitano, à Madrid, Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, était présent en conférence de presse d'avant match ce vendredi. L'occasion pour lui de faire le point sur de nombreux sujets, tels que l'état de forme de Roberto Firmino, le statut de favori ou encore le bon travail effectué par Mauricio Pochettino du côté des Spurs.

Sa réputation de losser, après ses défaites en finales de Ligue des Champions...

"Toutes les circonstances étaient différentes, les équipes étaient différentes. Si j'étais la raison de la perte de six finales, tout le monde devrait s'inquiéter... L'année dernière, c'était un club de classe mondiale en face et nous avions encaissé deux buts étranges, que l'on ne concède pas normalement."

L'état de forme de son attaquant Roberto Firmino

"Firmino est prêt. S'il va commencer? Je pensais garder quelques points d'interrogation sur ce sujet. Il est en forme, il est ici. À moins que quelque chose ne se produise, il devrait aller bien pour le match de demain."

La défaite face au l'année dernière

"Nous avons un an de plus. Des joueurs comme Trent Alexander-Arnold ont disputé 50 matches supplémentaires. L'an dernier, ce n'était pas comme si nous n'avions pas eu beaucoup d'occasions. Nous nous étions un peu surpris nous même d'être en finale et nous n'étions pas aussi cohérents que nous le sommes maintenant."

Les Reds favoris dans cette finale ?

"Si je pensais que Tottenham avait un avantage, je serais en colère. Je sais que les gens disent que nous sommes les favoris parce que nous avons obtenu plus de points en . Mais si vous aviez vu nos matchs contre Tottenham cette saison, les scores avaient été de 2-1. Il n'y a pas d'avantage avant le match."

Malchanceux?

"Ma carrière jusqu'à présent n'était pas malchanceuse. Depuis 2012 - à part 2017 - je dispute une finale chaque saison. Je suis probablement le détenteur du record du monde de demi-finales remportées. Si j'écrivais un livre à ce sujet, il n'y aurait personne pour l'acheter."

Un soutien venu de l' ?

"Je serais déçu si beaucoup d'Allemands soutenaient Tottenham - ils n'ont pas de joueurs allemands dans leurs rangs. Je ressens le soutien de ma famille et de mes amis, qui soutiennent toujours mes équipes."

Le travail de Mauricio Pochettino à Tottenham

"Nous avons deux bonnes équipes de football en finale. Je respecte beaucoup ce que Mauricio Pochettino a fait. Il avait un groupe très talentueux quand il est venu ici. L'amélioration de ses équipes a été vraiment impressionnante. C'est une vraie finale de football."

Son amour pour Liverpool

"C'est un club formidable. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Je pense qu'il est normal que je sois de bonne humeur. Je ne perds pas de temps à être de mauvaise humeur avant le match. Nous serons là pour essayer de jouer un jeu très offensif."