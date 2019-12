Tottenham, Levy ouvre la porte à un retour de Mauricio Pochettino

Le club du nord de Londres s'est séparé de l'Argentin en novembre après avoir passé cinq ans à la tête des Spurs.

a tourné une page de son histoire récente au mois de novembre. Après cinq années à la tête des Spurs, Mauricio Pochettino a été remercié par ses dirigeants. Le technicien argentin avait réussi à bâtir une belle équipe à Tottenham amenant notamment le club en finale de la la saison dernière. Mais les mauvais résultats du début de saison et l'impression d'avoir utilisé tous les ressorts pour relancer son groupe ont eu raison de Mauricio Pochettino.

Dans une interview accordée à The Evening Standard, Daniel Lévy, propriétaire de Tottenham, est revenu sur la décision compliquée de se séparer de Mauricio Pochettino et ne ferme pas la porte à l'Argentin : "Un retour de Mauricio Pochettino, pourquoi pas? Je ne ferme la porte à rien. C'était difficile de le limoger ? Ce n'est pas quelque chose que j'ai toujours voulu. Personnellement, c'était incroyablement difficile, je lui ai dit cela et il a compris. Il est dans le football, il comprend".

"Une très bonne relation avec Pochettino"

"Ce n'est pas personnel et je suis sûr qu'il reviendra plus fort et aura l'opportunité de gérer un autre grand club. Je ne vais pas m'asseoir ici et analyser le passé. Ce n'est pas productif. Mauricio a fait un travail fantastique, nous en sommes très reconnaissants. Je lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir. Je suis toujours en contact avec lui. Ma relation est très bonne avec lui. C'est arrivé au point où nous avons senti que nous avions besoin d'un divorce", a ajouté le propriétaire des Spurs.

Depuis la nomination de Mourinho, les performances et les résultats se sont améliorés, les Spurs n'étant désormais qu'à trois points de , qui occupe la quatrième place, dernier strapontin pour la Ligue des champions, qu'ils affronteront dimanche lors de leur dernier match avant Noël. Et Daniel Levy a révélé que José Mourinho était son premier choix pour succéder à l'Argentin, ajoutant qu'il était ravi d'avoir réussi à avoir un autre des esprits les plus brillants du jeu sur le banc des Spurs.

"Mauricio Pochettino et José Mourinho sont d'excellents entraîneurs. Il a fait un travail incroyable et je suis sûr que José Mourinho fera également un travail incroyable d'une manière différente. Ils sont différents, ils ont des styles différents et Mauricio Pochettino nous a aidé à faire beaucoup de chemin. Nous sommes obsédés dans ce pays par la longévité du soi-disant «manager». En Europe, il est normal de trouver quelqu'un d'autre tous les deux ans. Ce n'est pas personnel. Ils ne signent même pas de contrats de cinq ans. Ils signent pour deux ans, puis un autre entraîneur arrive. Il n'y a pas beaucoup de managers qui gèrent un club depuis cinq ans. Sir Alex Ferguson et Arsene Wenger c'est très, très, très inhabituel. Les époques de Ferguson et de Wenger sont du passé", a conclu le propriétaire de Tottenham.