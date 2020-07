Tottenham-Leicester (3-0) - Les Spurs plombent les Foxes

Redoutablement efficaces en première période, les hommes de José Mourinho enchaînent. Leicester pourrait bien le regretter dans la course à la C1.

C'était un duel pour l'Europe qui opposait ce dimanche après-midi et Leicester au Tottenham Hotspur Stadium. Vainqueurs successivement d' (2-1) puis (3-1) cette semaine, les Spurs ont pris le meilleurs sur les protégés de Brendan Rodgers pour faire une bonne opération dans la course à la qualification en .

Si les visiteurs mettaient le pied sur le ballon dès les premières minutes, ce sont bien les locaux qui prenaient rapidement l'avantage sur un premier contre. Trouvé d'une magnifique ouverture exter' d'un Harry Kane omniprésent, Heung-min Son s'en allait provoquer avant de voir sa frappe déviée dans son but par le malheureux James Justin (6e).

Une première banderille qui ne décourageait pas des Foxes en quête de points pour espérer retrouver la , quatre ans après son incroyable sacre. Pas du goût d'Hugo Lloris, l'autre homme fort des Blancs cet après-midi. Le capitaine des Bleus était vigilant sur une talonnade malicieuse de Jamie Vardy de près sur corner (20e), avant de sortir le grand jeu devant Ayoze Perez (25e).

Doublé de Kane, Lloris en grande forme

Mais en football, avoir le ballon n'est pas toujours synonyme de succès, surtout lorsque l'on affronte une équipe entraînée par José Mourinho. Les Foxes l'ont appris à leurs dépens. C'est d'abord à la suite d'un corner offensif qu'ils voyaient Lucas filer à toute vitesse dans le couloir gauche pour décaler Harry Kane, lequel croisait parfaitement sa frappe pour doubler la mise (37e).

Bis repetita trois minutes plus tard. Seule différence ? C'est cette fois depuis la droite que Lucas déboulait pour décaler Harry Kane sur la gauche de la surface, avant de voir l'attaquant anglais rentrer, crocheter et envoyer le cuir carresser la petit filet opposé d'un Kasper Smeichel qui ne pouvait une nouvelle fois que s'incliner (40e).

L'addition était lourde à la pause pour Youri Tielemans et les siens, et le rythme retombait logiquement au retour des vestaires, le score étant fait et les organismes très sollicités ces dernières semaines. Leicester tentait bien de pousser pour sauver les meubles, mais si Mourinho a bien réussi quelque chose depuis son arrivée à Londres, c'est apprendre à ses ouailles la rigueur défensive.

Lloris écoeurait Demarai Gray (58e), Harry Kane se voyait refuser le triplé pour hors jeu (80e) et l'infranchissable Hugo s'interposait sur une frappe lointaine de Kelechi Iheanacho (88e). Tottenham passe provisoirement devant , à la sixième place du classement. Quatrième, Leicester pourrait voir et prendre leurs distances mercredi. L'espoir de revoir la C1 au King Power Stadium s'est peut-être envolé.