Tottenham - L'avenir de Sissoko lié à celui de Pochettino ?

Le milieu de terrain réalise une excellente saison avec les Spurs, mais n'est pas certain de rester à Londres la saison prochaine.

Le milieu de terrain de a assuré qu'il était heureux dans le nord de Londres, où il a joué un rôle déterminant cette saison. Il a toutefois confié que "tout peut arriver très vite dans le football". L'international français a trouvé ses marques chez le finaliste de la après avoir parfois peiné à se montrer performant depuis son arrivée dans la capitale britannique en 2016.

Il est aujourd'hui devenu un joueur majeur de l'effectif des Spurs, qu'il a contribué à amener jusqu'en finale de C1 et dans les quatre premiers du championnat anglais, devant et notamment. "Aujourd'hui je me sens bien ici, a-t-il déclaré au Canal Football Club. Cette année tout se passe bien pour moi.

"Je suis toujours sous contrat (jusqu'en 2021, ndlr) donc tout va bien. Mais vous la savez mieux que moi, tout peut arriver très vite dans le football." Sissoko admet que son avenir dépend aussi de celui de Mauricio Pochettino, cité comme un successeur potentiel de Massimiliano Allegri, dont le départ de la en fin de saison est désormais acté. L'Argentin a été cité dans de nombreux clubs ces derniers mois, dont le et Manchester United - deux clubs qui ont toutefois récemment nommé de nouveaux coaches. L'avenir de Pochettino reste toutefois un sujet brûlant à Tottenham.

"Pas nécessairement, je ne sais pas, a répondu Sissoko à la question de savoir si cela pourrait impacter son avenir proche. En fin de saison, il se pourrait qu'il y ait un nouveau projet, un nouvel entraîneur qui ne compte pas sur moi et qui veuille me vendre. Beaucoup de choses peuvent arriver. Mais pour le moment je me sens bien ici, je suis heureux et je ne pense pas à partir."

Contrairement à la plupart des clubs anglais, Tottenham n'en a pas encore terminé avec sa saison puisque les Spurs défieront en finale de la Ligue des champions, le 1er juin prochain.