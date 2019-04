Tottenham - La fin de match complètement folle vécue par Moussa Sissoko

Suite au but refusé à Manchester City dans le temps additionnel, Moussa Sissoko a vécu une fin de match complètement folle à l'Etihad Stadium.

Mercredi soir, le quart de finale retour de Ligue des Champions opposant les équipes anglaises de et a tenu toutes ses promesses, les Spurs ayant décroché leur précieux billet pour le dernier carré et ce malgré une défaite 4-3 face au leader de son championnat. Néanmoins, cette qualification ne tenait qu'à un fil, puisque les visiteurs auraient été éliminés en cas de cinquième but inscrit par les hommes de Pep Guardiola.

Cette cinquième réalisation, les locaux pensaient justement l'avoir inscrite au bout du temps additionnel, quand Raheem Sterling, bien servi par Sergio Aguero, trompait le portier des Spurs pour inscrire un triplé retentissant synonyme de qualification.

Sauf que malgré les scènes de liesse dans l'enceinte de Manchester, le VAR a finalement fait annuler ce but à juste titre suite à une position de hors-jeu de l'attaquant Sergio Aguero. Une terrible désillusion pour Manchester, et une qualification inespérée pour Tottenham, qui était passé par toutes les émotions en l'espace de quelques minutes, à l'image du Français Moussa Sissoko, totalement déboussolé.

"C’est un choc émotionnel"

"Je n’ai même pas vu que le but avait été annulé car dans ma tête, nous étions éliminés. Un des membres du staff rentre au vestiaire et me dit que c’est incroyable et qu’on l’a fait. Je lui dis "mais comment ça on l’a fait ?". Il me répond que le but est annulé. J’ai oublié la blessure, je suis parti en courant et c’est un choc émotionnel", a en effet confié l'ancien joueur du TFC en zone mixte après la rencontre, signe que ce but refusé à véritablement tout changé.

Qu'il se rassure, les Spurs sont bel et bien qualifiés pour le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes, au gré d'un parcours héroïque. Toutefois, force est de constater que Moussa Sissoko et ses partenaires auront fort à faire pour se qualifier en finale, puisque ces derniers devront affronter la terrible Amsterdam, tombeuse du et de la Turin, le tout sans Kane blessé, et Son, suspendu pour le match aller...