Tottenham - Kane veut continuer à se battre pour le titre

L'attaquant de 25 ans des Spurs pense que son équipe peut retrouver le chemin de la course au titre, à condition qu'elle améliore ses performances.

Harry Kane, leader d'attaque des Spurs, pense que Tottenham a encore une chance de remporter le titre en Premier League, et ce malgré la défaite 2-1 contre Burnley ce samedi. Un revers qui a toutefois fait chuter les londoniens à six points derrière Liverpool, le leader du championnat. Avec 11 matches restant à disputer, les Spurs n'ont donc plus beaucoup de temps pour se greffer de nouveau au duel qui fait rage entre les Reds et le Champion en titre qu'est Manchester City.

D'autant plus que les partenaires d'Harry Kane affronteront Chelsea et Arsenal lors de leurs deux prochains matches, avant un rendez-vous qui s'annonce d'ores et déjà crucial contre les aspirants champions de Liverpool, fin mars. Si beaucoup ont déjà perdu espoir de terminer en tête du classement, la star de l'équipe, elle, a encouragé son équipe à créer la surprise en cette fin de saison, souhaitant voir la voir revenir dans la compétition.

"Tout ce que nous pouvons faire, c'est prendre soin de nous-mêmes"

"C'est comme ça depuis toute la saison. Les gens ont parlé de notre absence, alors qu'en gagnant quelques matchs nous serons là. Les gens vont probablement dire maintenant que c'est une course à deux chevaux, mais ce n'est pas notre problème. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prendre soin de nous-mêmes", a ainsi déclaré l'international anglais, fraîchement revenu de blessure, alors que son absence avait cruellement fait défaut à Tottenham.

Le joueur de 25 ans a aussi estimé que les Spurs auraient dû en faire plus pour emporter les trois points face à Burnley, et qu’ils devaient passer à la vitesse supérieure pour pouvoir exercer une pression accrue sur Liverpool et City.

"Nous sommes déçus parce que nous pensons que nous devions gagner, surtout parce que nous avons eu une belle petite pause également au cours des 10 derniers jours. Nous étions frais. C'est dommage car lorsque nous avons eu besoin de trouver un autre niveau, une autre vitesse, nous n'avons pas eu le coffre. Nous avons une semaine difficile à venir, nous devons donc être prêts pour cela", a ensuite ajouté le joueur.

Le but d'Harry Kane, samedi, a permis au buteur d'atteindre la barre symbolique des 15 buts inscrits en championnat cette saison. Il siège désormais à deux longueurs des meilleurs buteurs de Premier League, que sont Mohamed Salah et Sergio Aguero, évoluant respectivement à... Liverpool et Manchester City.