Tottenham - Kane : "Van Dijk n'est pas invincible"

L'international néerlandais a été important dans l'arrivée au plus haut niveau des Reds, mais l'attaquant de Tottenham ne le croit pas invincible.

Harry Kane va mener l'attaque des Spurs ce dimanche à Anfield pour ce match qui ressemble à une revanche de la dernière finale de , remportée par les hommes de Jürgen Klopp 2-0.

Le défenseur des Reds Virgil van Dijk avait pris le dessus sur les attaquants adverses ce soir-là et empêché le capitaine de l' et ses coéquipiers de scorer en , moins d'une semaine après. Mais le défenseur central nominé pour le Ballon d'Or n'impressionne pas la star de , même si a remporté huit de ses neuf derniers matches face aux Spurs et est invaincu en championnat depuis janvier.

"Van Dijk est un grand défenseur mais il n'est pas invincible et Liverpool n'est pas invincible, a ainsi déclaré Kane, qui avait du batailler pour disputer la finale de C1 après une blessure à la cheville. Nous devons seulement nous concentrer sur nous-même. N'importe quelle équipe peut perdre et nous devons nous assurer que nous faisons le maximum à Anfield.

"En tant qu'attaquant, ce n'est pas seulement du un contre un sur le terrain. Van Dijk est un superbe défenseur et il est très fort à Liverpool. De mon point de vue, l'important est de faire mon match, faire mes déplacements, mes appels et essayer de marquer. Au final c'est un jeu d'équipe, donc nous devons tous être ensemble, c'est l'objectif principal."

Décevants depuis le début de la saison, les Spurs se sont rassurés en s'imposant largement 5-0 en Ligue des champions contre l'étoile rouge de Belgrade en milieu de semaine. "Pour moi, c'est un plaisir de jouer et la motivation est là pour jouer dans un stade comme Anfield, c'est toujours fabuleux", a pour sa part déclaré Pochettino à Sky Sports.

"Quand vous avez l'opportunité de jouer ce genre de match, vous êtes reconnaissant parce que vous ne savez jamais si vous aurez cette opportunité à nouveau."