Tottenham - Kane, la Ligue des champions ou un départ ?

L'avant-centre des Spurs serait lassé par le manque de compétitivité de son équipe, au point d'imaginer un départ cet été.

Harry Kane restera-t-il à Tottenham cet été ? Selon The Athletic, le serial buteur des Spurs aurait lié son avenir à une qualification de son équipe en Ligue des champions. Dans le cas inverse, il pousserait pour forcer son départ.

Pour l'heure, les hommes de José Mourinho occupent la sixième place de Premier League, à trois points de West Ham et du Top 4, qualificatif pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Une situation qui est loin de convenir à l'homme qui totalise déjà 29 buts en 41 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, avant la réception de Manchester United, ce dimanche.

L'attaquant serait également frustré de ne pas remporter le moindre trophée avec son club et de voir son palmarès rester vierge. Sous Mauricio Pochettino, Tottenham était notamment parvenu jusqu'en finale de Ligue des champions en 2019, mais pour s'incliner devant Liverpool (0-2). Ils auront une nouvelle opportunité de garnir l'armoire à trophée en cette fin de saison, avec une finale de League Cup à disputer face à Manchester City, le 25 avril prochain.

Leur dernier espoir cette année, eux qui ont été piteusement éliminés de l'Europa League par le Dinamo Zagreb. vainqueurs 2-0 à l'aller au Tottenham Hotspur Stadium, ils se sont lourdement inclinés lors du match retour (3-0), abandonnant leur chance de soulever un trophée européen.

L'article continue ci-dessous

Selon The Athletic, l'attaquant des Three Lions, qui fêtera ses 28 ans en juillet, pourrait donc se décider à aller voir ailleurs pour remédier à cela. Le capitaine de Tottenham est toutefois sous contrat avec les Londoniens jusqu'en 2024, et même s'il demande à être transféré, un départ ne sera pas chose aisée.

Parmi les destinations potentielles, les deux clubs de Manchester apparaissent les mieux placés pour s'offrir ses services. City va voir partir le meilleur buteur de son histoire, Sergio Aguero, quand United voit Cavani dans le dur pour enchaîner une saison pleine.

Les deux mastodontes seront présents dans la course à la signature d'Erling Haaland si ce dernier soit quitter Dortmund, mais ils pourraient également se tourner vers le talent de Harry Kane en cas d'échec sur la premier piste.