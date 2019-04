Tottenham - Jermaine Jenas milite contre Hugo Lloris

Discuté à Tottenham, où il lui est reproché de ne plus avoir le niveau escompté pour briller en Premier League, Hugo Lloris ne fait pas l'unanimité...

Parfois auteur de parades exceptionnelles, Hugo Lloris n'en demeure pas moins un habitué des buts casquettes ces dernières saisons, sous les couleurs de . Régulièrement critiqué, si bien en qu'Outre-Manche, l'ancien portier de l'OGC Nice et de l'Olympique Lyonnais avait répondu de la meilleure des manières cet été, réalisant une Coupe du Monde de très haute facture, ayant été l'un des grands artisans du sacre des Bleus en .

Néanmoins, même lors du Mondial, Hugo Lloris s'est fait remarquer en offrant littéralement à Mario Mandzukic et à la le deuxième but en finale (4-2). Heureusement pour l'Equipe de France, cette réduction du score n'avait pas eu d'incidence sur le résultat final, mais cela a vraisemblablement coûté au Niçois le titre de meilleur portier de la compétition. Depuis, les soucis se sont enchaînés pour le principal intéressé, entre arrestation en état d'ivresse et interventions mal maîtrisées en .

"Cela fait deux saisons qu'il est moins bien"

De nouveau coupable d'une intervention plutôt discutable sur le but contre son camp de Toby Alderweireld lors de la défaite à Liverpool (2-1), dimanche en Premier League, Hugo Lloris est de nouveau pointé du doigt ce lundi. Ainsi, pour son ancien partenaire à Tottenham, Jermaine Jenas, il n'est tout simplement plus intouchale au poste de gardien de but chez les Spurs, lui qui tarde à retrouver son meilleur niveau depuis quelques saisons désormais.

"Je ne pense pas que ce soit juste une mauvaise saison, puisque cela fait deux saisons qu'il est moins bien. Il a 32 ans, il est vainqueur de la . Il était au club quand j'y étais en 2012. Il devrait être à son meilleur niveau maintenant. Et pourtant, je le trouve plus nerveux que lorsqu'il est arrivé... Nous avons tous des périodes difficiles en tant que joueurs, mais une décision doit être prise " , a expliqué l'ex-milieu de terrain anglais pour la BBC. Position fragilisée.