Tottenham : Hugo Lloris espère un retour en janvier

Actuellement à l'infirmerie pour une blessure au coude, Hugo Lloris a indiqué qu'il espérait retrouver les terrains en janvier.

Spectaculaire et alarmante, la blessure d'Hugo Lloris ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Le capitaine de l'équipe de était présent au Stade de France pour le match décisif des Bleus face à la Moldavie, synonyme de qualification pour l' après leur succès étriqué (2-1).

"C’est quelque chose de nouveau, mais je le prends positivement"

Le portier de en a profité pour évoquer sa convalescence, donnant des nouvelles rassurantes. "Tout va bien", a-t-il déclaré sur M6.

"Il y a toujours des aléas, mais l’objectif est d’être présent pour janvier. Début, milieu ou fin, je ne sais pas. En tout cas, je prends le temps de bien me soigner et revenir en pleine forme. J’utilise aussi ce temps pour me régénérer. Je n’ai jamais été absent des terrains aussi longuement. C’est quelque chose de nouveau, mais je le prends positivement".

L'article continue ci-dessous

"Maintenant, place à la rééducation, au renforcement, reprendre progressivement la mobilité et l’assurance", a conclu le dernier rempart des Spurs.

Pour rappel, Tottenham traverse une période délicate sans son gardien numéro 1. Le club londonien ne pointe qu'à la 14ème place de .