Comment regarder Tottenham Hotspur Women contre Brighton & Hove Albion Women avec un VPN

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Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 9 8 nov. 2026 - 09:00 Gaughan Group Stadium

Tottenham Hotspur Women reçoit Brighton & Hove Albion Women au Gaughan Group Stadium pour un match de WSL qui compte beaucoup pour les deux équipes au classement.

L’équipe de Martin Ho occupe la quatrième place de la WSL, mais ses derniers résultats sont irréguliers. Après deux défaites consécutives en championnat contre Arsenal et Chelsea, Tottenham s’est imposé nettement 4-1 face à Birmingham City, montrant qu’il reste capable de produire de solides performances quand tout fonctionne.

Brighton arrive à Londres en bonne forme. L’équipe d’Arturo Ruiz a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et aborde cette rencontre après une victoire 2-1 contre Crystal Palace en WSL.

Brighton occupe la sixième place du classement. Une victoire au Gaughan Group Stadium lui permettrait de réduire l’écart avec son adversaire londonien et de rebattre les cartes dans la première moitié du tableau.

Ces deux clubs se sont affrontés quatre fois en WSL au cours des deux dernières saisons, lors de rencontres très disputées. Brighton cherchera à prolonger sa bonne dynamique, tandis que Tottenham voudra conforter sa place dans le top 4.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de WSL.

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