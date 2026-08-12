Tottenham Hotspur vs Hoffenheim : détails du match

Jeux d'amitié des clubs - Journée 1 15 août 2026 - 10:00

Tottenham Hotspur et le TSG 1899 Hoffenheim donneront le coup d’envoi le 15 août 2026 à 14h00 GMT (10h00 EST / 15h00 BST).

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Aperçu du match & confrontations récentes

Tottenham Hotspur reçoit le club allemand de Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim au Tottenham Hotspur Stadium pour un nouveau test de pré-saison avant la prochaine campagne de Premier League. Les deux équipes abordent cette rencontre avec un récent souvenir marquant, puisqu’elles se sont affrontées lors d’un passionnant match d’UEFA Europa League en janvier 2025, où Tottenham s’était imposé 3-2 à la PreZero Arena de Sinsheim. Ces retrouvailles estivales offrent aux deux entraîneurs une préparation idéale de haut niveau avant la reprise des compétitions officielles.

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Le parcours de pré-saison de Tottenham Hotspur

Sous la direction de l’entraîneur Roberto De Zerbi, Tottenham a connu une pré-saison active et sans défaite. Le club londonien a lancé sa préparation estivale en juillet avec une victoire 1-0 contre Milton Keynes Dons, avant d’enchaîner des rencontres internationales qui ont débouché sur un succès 2-0 face à Auckland FC et une victoire aux tirs au but après un match nul 1-1 contre Sydney FC. L’équipe de De Zerbi a encore pris de l’élan au début du mois d’août avec une victoire 2-1 obtenue de haute lutte sur le terrain de Chelsea, avant de conclure ses sorties récentes par un nul 1-1 contre Getafe, pensionnaire de Liga.

Le parcours de pré-saison du TSG Hoffenheim

Le TSG Hoffenheim aborde l’étape de sa tournée en direction de Tyneside dans la foulée d’une impressionnante campagne de Bundesliga 2025/26 sous les ordres de Christian Ilzer, qui a vu le club de Sinsheim décrocher une nouvelle qualification européenne. Tout au long de son programme estival, l’équipe d’Ilzer s’est attachée à affiner son pressing de haute intensité et ses transitions verticales rapides à travers une série de tests exigeants, sur le plan national comme international. Affronter un adversaire de Premier League à Londres offre à Hoffenheim la plateforme idéale pour tester sa discipline tactique avant le lancement de sa saison compétitive en DFB-Pokal et en Bundesliga.

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Infos d’équipe & effectifs

Aucune information d’équipe confirmée n’a été communiquée pour l’un ou l’autre camp avant ce match amical. La profondeur d’effectif de Tottenham sera scrutée de près compte tenu du volume d’activité sur le marché des transferts cet été, avec Djed Spence parmi les joueurs dont l’avenir reste incertain au milieu de l’intérêt annoncé de l’Inter Milan. Des mises à jour sur les blessures, les suspensions et les compositions probables seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Forme

Tottenham aborde ce match après avoir remporté trois de ses cinq dernières sorties de pré-saison et fait match nul lors d’une autre. Son match le plus récent s’est terminé sur un nul 1-1 contre Getafe, tandis que son résultat le plus marquant a été une victoire 2-1 contre Chelsea plus tôt pendant cette fenêtre. Sur ses cinq derniers matches, Tottenham a marqué cinq buts et en a encaissé trois.

Hoffenheim affiche une forme autoritaire tout au long de la pré-saison, avec cinq victoires en cinq matches de préparation. Le club allemand a battu Karlsruher SC 3-0 lors de sa sortie la plus récente et avait auparavant signé un succès 4-1 contre Greuther Fuerth. L’équipe allemande a inscrit 27 buts sur l’ensemble de ses cinq rencontres, même si la victoire 21-0 contre l’équipe amateur de Massenbachhausen gonfle considérablement ce total.

Bilan des confrontations directes

Face à face Nul 1 0 0 Ligue Europa Hoffenheim TSG 2 Tottenham TOT 3 FDM 3 Buts marqués 2 Matchs au-delà des 2.5 buts 1 / 1 Les deux équipes ont marqué 1 / 1

Tottenham et Hoffenheim comptent une seule rencontre recensée dans ce jeu de données. En Europa League, en janvier 2025, Tottenham s’est imposé 3-2 à l’extérieur sur le terrain de Hoffenheim. Cela reste la seule référence de confrontation directe disponible.