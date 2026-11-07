Leeds United a décroché samedi après-midi une victoire étriquée, mais méritée, face à Tottenham Hotspur. Pendant longtemps, la rencontre a semblé se diriger vers un triste 0-0, avant que le remplaçant Noah Okafor ne porte le score à 1-0 à dix minutes de la fin. La belle série de l’équipe de Roberto De Zerbi prend ainsi fin.

Tottenham Hotspur, avec les Néerlandais Micky van de Ven et Jan Paul van Hecke ainsi que l’ancien joueur de l’Ajax Mohammed Kudus dans le onze de départ, a eu beaucoup de mal à se projeter vers l’avant en première période. Omar Marmoush et Kudus ont ainsi été les seuls à tenter leur chance face au but de Leeds avant la pause, sans succès.

Les seuls moments d’animation ont concerné l’arbitrage. Mateus Fernandes a semblé toucher le ballon de la main dans sa propre surface, mais aucune image n’a permis à l’arbitre vidéo de trancher. Juste avant la pause, Jayden Bogle a fait sortir Mathys Tel du match d’un coup de pied, sans que la VAR n’intervienne là non plus. Bogle s’en est donc tiré sans carton, tandis que Tel a dû quitter le terrain sur blessure.

Il était clair que Tottenham devait montrer un autre visage, mais c’est Leeds qui est revenu des vestiaires avec un tout autre élan. Le but d’Antonín Kinský a connu plusieurs moments chauds, Dominic Calvert-Lewin et Ao Tanaka passant au plus près de l’ouverture du score.

À Elland Road, Leeds était donc bien l’équipe qui méritait le plus la victoire. Sean Longstaff a cru ouvrir le score, mais Kinský a réalisé un arrêt spectaculaire. Le 1-0 est tout de même arrivé peu après.

Sur un ballon de Harry Wilson dans la surface, le remplaçant Okafor, entré en jeu une minute plus tôt, s’est retrouvé en position de frapper. L’attaquant n’a pas hésité et a envoyé le ballon dans le coin gauche du but, hors de portée de Kinský. La joie a éclaté à Elland Road, tandis qu’Okafor retirait son maillot pour célébrer.

Ce but a suffi à offrir la victoire à Leeds, qui remporte ainsi son premier match depuis le 14 septembre. Même une tête de Van Hecke dans les derniers instants n’a rien changé. Pour Tottenham, en revanche, une belle série prend fin : l’équipe restait sur quatre matches sans défaite, dont deux sans encaisser de but.