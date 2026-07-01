Tottenham Hotspur veut damer le pion à Manchester City et fait une offre de plus de 100 millions

Tottenham Hotspur est prêt à aller très loin pour Sandro Tonali. Selon le journaliste anglais Ben Jacobs, le club londonien serait disposé à débourser environ 105 millions d'euros pour le milieu de terrain de Newcastle United, qui, de son côté, envisage un montant avoisinant les 115 millions d'euros.

Les deux clubs continuent de négocier un éventuel transfert. Tottenham suit depuis plusieurs semaines le milieu de terrain italien, sous contrat à Newcastle jusqu’en 2028. Transfermarkt évalue actuellement sa valeur à 80 millions d’euros.

Les Spurs disposent d’arguments solides, mais doivent désormais composer avec l’intérêt de Manchester City. Le nouvel entraîneur Enzo Maresca souhaite renforcer son milieu de terrain et voit en son compatriote un candidat idéal. Reste à savoir si une première offre sera bientôt formulée.

Âgé de 26 ans, Tonali porte les couleurs de Newcastle United depuis 2023 et a contribué à la victoire des Magpies en EFL Cup en 2025. Auparavant, ce milieu de terrain convoité a évolué à Brescia puis à l’AC Milan.

Par ailleurs, Tottenham est très actif sur le marché des transferts : Andy Robertson, Marcos Senesi et Martin Dubravka sont arrivés libres, tandis que Jan Paul van Hecke a été recruté auprès de Brighton & Hove Albion contre 60 millions d’euros.

Selon Fabrizio Romano, le club de Roberto De Zerbi s’apprête aussi à accueillir Mateus Fernandes : le milieu portugais a obtenu l’autorisation de West Ham pour passer sa visite médicale.

Le club londonien s’acquittera d’un montant ferme de 85 millions de livres sterling, soit près de 99 millions d’euros, pour s’offrir le Portugais. Fernandes devient ainsi, d’emblée, le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club, dépassant le record précédent détenu par Xavi Simons, recruté 65 millions d’euros.