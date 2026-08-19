Tottenham Hotspur travaille, en plus de Gakpo, sur un accord pour un duo de Manchester City

Tottenham Hotspur s’intéresse sérieusement à Savinho et Omar Marmoush, l’assure mercredi le journaliste David Ornstein de The Athletic. Le club londonien veut renforcer sa ligne d’attaque et le duo de Manchester City figure en tête de sa liste de souhaits.

Ornstein ajoute que les discussions entre Tottenham et Manchester City progressent bien. Un accord définitif se fait toutefois encore attendre, même s’il y a bon espoir dans le nord de Londres que les signatures interviennent prochainement.

Savinho ne figurait pas dans le groupe de Manchester City pour le Community Shield face à Arsenal (défaite 3-0). Marmoush est entré en jeu après la pause sur décision de l’entraîneur Enzo Maresca. Les deux attaquants semblent pouvoir quitter le club cet été.

Tottenham semblait tenir Savinho l’an dernier pour 50 millions d’euros. Le transfert ne s’est cependant pas concrétisé, après quoi l’attaquant brésilien a prolongé jusqu’à la mi-2031 à l’Etihad Stadium.

Tottenham a déjà dépensé 270 millions d’euros sur ce mercato pour de nouveaux joueurs. De grosses sommes ont été investies pour Sandro Tonali (108 millions), Mateus Fernandes (100 millions) et Jan Paul van Hecke (60 millions).

En plus de ces joueurs, de l’expérience a été apportée avec Andy Robertson, Marcos Senesi et Martin Dubravka. Tottenham, qui a terminé dix-septième à deux reprises de suite, ne semble toutefois pas encore en avoir fini sur le marché des transferts estival.

Voetbal International a rapporté la semaine dernière que Cody Gakpo a trouvé un accord de principe avec Tottenham Hotspur. La première offre reçue par Liverpool en provenance du nord de Londres s’élève à 70 millions d’euros. L’intérêt pour Gakpo est d’ailleurs indépendant de celui pour Savinho.