Tottenham Hotspur prépare un coup de maître sur le marché des transferts et vient de recevoir un signal positif

Tottenham Hotspur mise gros sur le marché des transferts. Selon les spécialistes Matteo Moretto et Fabrizio Romano, les Londoniens entrent dans la course pour recruter Sandro Tonali, la star de Newcastle United.

Selon Moretto, « Tottenham est prêt à confier à Tonali les clés de son nouveau projet ». Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2029, le milieu italien pourrait voir son engagement prolongé d’une saison supplémentaire, Newcastle détenant une option en ce sens.

Toutefois, le dossier s’annonce complexe : selon la presse britannique, les Magpies réclament 100 millions de livres (environ 115 millions d’euros), et trois autres cadors de Premier League suivraient également le milieu transalpin.

Outre les Spurs, Manchester United, Manchester City et Arsenal suivent aussi le milieu de terrain de 26 ans, arrivé à Newcastle en 2023 en provenance de l’AC Milan pour environ 65 millions d’euros. Malgré sa suspension très médiatisée, il a disputé 110 matchs sous le maillot des Magpies.

Ce total pourrait toutefois rester figé : les Spurs ont fait de l’Italien leur priorité et comptent utiliser leur « arme secrète », l’entraîneur Roberto De Zerbi, originaire de Brescia, à deux pas de Lodi, ville natale du milieu.

Tottenham aurait déjà reçu un signal positif de la part du joueur, lequel, selon Moretto, se montre réceptif au projet des Spurs. En mars, son agent Giuseppe Riso n’avait pas exclu un départ de Newcastle cet été.

Sous la houlette de De Zerbi, qui a sauvé le club de la relégation après sa nomination, Tottenham espère remonter au classement la saison prochaine. L’année dernière, le club n’a assuré son maintien qu’à la dernière journée.