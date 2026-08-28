Tottenham Hotspur - Newcastle United : détails du match

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur et Newcastle United donneront le coup d'envoi le 29 août 2026 à 16h30 GMT (12h30 EST / 17h30 BST / 18h30 SAST).

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Le théâtre du nord de Londres : du spectacle samedi soir à N17

Tottenham Hotspur retrouve son stade pour affronter Newcastle United le samedi 29 août, dans le cadre d'un choc à haute intensité de la 2e journée de Premier League. Après des résultats contrastés lors du week-end d'ouverture, Tottenham vise ses premiers points en championnat cette saison en s'appuyant sur l'atmosphère de son stade. Pour Newcastle, ce déplacement dans le nord de Londres représente une belle occasion de capitaliser sur sa solide première prestation et de tester ses ambitions de top 4 à l'extérieur.

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Tottenham cherche une réaction immédiate après sa défaite inaugurale

Tottenham aborde cette 2e journée avec l'objectif de réagir après une décevante défaite 3-0 sur la pelouse de Brentford au Gtech Community Stadium, le 22 août. Des erreurs défensives précoces ont vu Tottenham se retrouver mené après des buts en première période de Keane Lewis-Potter et Vitaly Janelt, avant que Michael Kayode n'ajoute un troisième but après la pause. De retour à domicile, Tottenham cherchera à resserrer son organisation défensive et à s'appuyer sur les talents créatifs de James Maddison et Mathys Tel pour faire sauter le verrou défensif de Newcastle.

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Le départ canon de Newcastle : spectacle et résilience dans un thriller à quatre buts contre Liverpool

Newcastle United se rend dans le nord de Londres avec beaucoup d'énergie après avoir concédé un nul spectaculaire 2-2 contre Liverpool à St. James' Park, le dimanche 23 août. Anthony Elanga a ouvert le score dès la cinquième minute avant que Joe Willock ne redonne l'avantage à Newcastle en seconde période. Même si un penalty tardif de Dominik Szoboszlai à la 99e minute a privé Newcastle des trois points, le club a affiché un pressing physique immense et une vraie menace en contre-attaque, des qualités sur lesquelles il comptera pour déstabiliser Tottenham samedi.

Face-à-face : des duels serrés avec beaucoup de buts

Les matches entre Tottenham et Newcastle donnent régulièrement lieu à des rencontres rythmées et prolifiques. Lors de leur dernier affrontement en championnat, en février 2026, Newcastle s'est imposé 2-1 à Londres grâce à des buts de Malick Thiaw et Jacob Ramsey. Avec deux équipes dotées de joueurs de couloir rapides et de milieux centraux agressifs, le duel de samedi s'annonce indécis et intense du début à la fin.

Compositions probables

Tottenham Hotspur: Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Fernandes, Tonali, Gallagher; Savio, Richarlison, Tel

Newcastle United: Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Wissa, Barnes; Osula

Infos équipes et effectifs

Roberto De Zerbi est privé de six joueurs pour cette rencontre. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mohammed Kudus, Micky van de Ven, Pedro Porro et Pape Sarr sont tous annoncés blessés, tandis qu'aucune suspension n'affecte le groupe. Aucune composition probable n'a encore été confirmée, et de nouvelles mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Matthias Jaissle présente une liste d'absents plus courte, mais tout de même notable, pour Newcastle. Valentino Livramento et Joelinton sont tous deux indisponibles en raison d'une blessure. Aucune suspension n'est à signaler pour les visiteurs, et un onze probable sera ajouté lorsqu'il sera confirmé.

Forme

Les cinq derniers matches de Tottenham ont donné un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites. Son résultat le plus récent est une défaite 3-0 contre Brentford en Premier League le 22 août, un début de campagne de championnat difficile. Avant cela, Tottenham avait fait match nul 2-2 avec Hoffenheim lors d'un match amical avant de battre ce même adversaire 3-0 la veille. Sur ces cinq matches, Tottenham a marqué sept buts et en a encaissé six, son seul résultat compétitif sur cette série étant la défaite contre Brentford.

Les cinq derniers matches de Newcastle ont abouti à une victoire, un nul et trois défaites. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un nul 2-2 contre Liverpool en Premier League le 23 août, un résultat obtenu alors que l'équipe a mené à deux reprises. Avant cela, Newcastle avait fait match nul 1-1 contre Strasbourg et s'était incliné 1-2 face au Bayer Leverkusen en pré-saison. Newcastle a marqué sept buts lors de ces cinq rencontres et en a encaissé huit, sa seule victoire ayant été obtenue contre Valence.

Bilan des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Premier League le 10 février 2026, lorsque Newcastle s'est imposé 2-1 au Tottenham Hotspur Stadium. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 à St James' Park en décembre 2025. Newcastle a également battu Tottenham 2-0 en Carabao Cup en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Newcastle affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite, la seule victoire de Tottenham sur cette période étant un succès 1-2 à St James' Park en janvier 2025.