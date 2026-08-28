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Tottenham Hotspur - Newcastle United, aperçu de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Tottenham vs Newcastle
Premier League
Tottenham
Newcastle

Avant-match complet de Tottenham Hotspur contre Newcastle United en Premier League. Nous analysons les résultats de la journée d’ouverture, la forme récente et les principaux enjeux avant ce choc de samedi soir au Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham Hotspur - Newcastle United : détails du match

crest
Premier League - Journée 2
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur et Newcastle United donneront le coup d'envoi le 29 août 2026 à 16h30 GMT (12h30 EST / 17h30 BST / 18h30 SAST).

Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Le théâtre du nord de Londres : du spectacle samedi soir à N17

Tottenham Hotspur retrouve son stade pour affronter Newcastle United le samedi 29 août, dans le cadre d'un choc à haute intensité de la 2e journée de Premier League. Après des résultats contrastés lors du week-end d'ouverture, Tottenham vise ses premiers points en championnat cette saison en s'appuyant sur l'atmosphère de son stade. Pour Newcastle, ce déplacement dans le nord de Londres représente une belle occasion de capitaliser sur sa solide première prestation et de tester ses ambitions de top 4 à l'extérieur.

Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Tottenham cherche une réaction immédiate après sa défaite inaugurale

Tottenham aborde cette 2e journée avec l'objectif de réagir après une décevante défaite 3-0 sur la pelouse de Brentford au Gtech Community Stadium, le 22 août. Des erreurs défensives précoces ont vu Tottenham se retrouver mené après des buts en première période de Keane Lewis-Potter et Vitaly Janelt, avant que Michael Kayode n'ajoute un troisième but après la pause. De retour à domicile, Tottenham cherchera à resserrer son organisation défensive et à s'appuyer sur les talents créatifs de James Maddison et Mathys Tel pour faire sauter le verrou défensif de Newcastle.

Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Le départ canon de Newcastle : spectacle et résilience dans un thriller à quatre buts contre Liverpool

Newcastle United se rend dans le nord de Londres avec beaucoup d'énergie après avoir concédé un nul spectaculaire 2-2 contre Liverpool à St. James' Park, le dimanche 23 août. Anthony Elanga a ouvert le score dès la cinquième minute avant que Joe Willock ne redonne l'avantage à Newcastle en seconde période. Même si un penalty tardif de Dominik Szoboszlai à la 99e minute a privé Newcastle des trois points, le club a affiché un pressing physique immense et une vraie menace en contre-attaque, des qualités sur lesquelles il comptera pour déstabiliser Tottenham samedi.

Face-à-face : des duels serrés avec beaucoup de buts

Les matches entre Tottenham et Newcastle donnent régulièrement lieu à des rencontres rythmées et prolifiques. Lors de leur dernier affrontement en championnat, en février 2026, Newcastle s'est imposé 2-1 à Londres grâce à des buts de Malick Thiaw et Jacob Ramsey. Avec deux équipes dotées de joueurs de couloir rapides et de milieux centraux agressifs, le duel de samedi s'annonce indécis et intense du début à la fin.

Compositions probables

Tottenham Hotspur: Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Fernandes, Tonali, Gallagher; Savio, Richarlison, Tel

Newcastle United: Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Wissa, Barnes; Osula

Infos équipes et effectifs

Tottenham vs Newcastle Équipes probables

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formation
Newcastle crest
Newcastle
NEW
4-2-3-1
31A. Kinsky6J. van Hecke5M. Senesi14A. Gray3A. Robertson11M. Tel15L. Bergvall47M. Moore8C. Gallagher16S. Tonali9Richarlison21L. Hornicek12M. Thiaw3L. Hall4S. Botman37A. Dedic11H. Barnes67L. Miley9Y. Wissa19A. Elanga14S. Steur27N. Woltemade
Newcastle crest
Newcastle
NEW
4-2-3-1
Tottenham

Onze de départ

Newcastle

Entraineur

  • R. De Zerbi
  • M. Jaissle

Roberto De Zerbi est privé de six joueurs pour cette rencontre. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mohammed Kudus, Micky van de Ven, Pedro Porro et Pape Sarr sont tous annoncés blessés, tandis qu'aucune suspension n'affecte le groupe. Aucune composition probable n'a encore été confirmée, et de nouvelles mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Matthias Jaissle présente une liste d'absents plus courte, mais tout de même notable, pour Newcastle. Valentino Livramento et Joelinton sont tous deux indisponibles en raison d'une blessure. Aucune suspension n'est à signaler pour les visiteurs, et un onze probable sera ajouté lorsqu'il sera confirmé.

Forme

TOT

TOT - Forme

GET
N1-1
TSG
V3-0
TSG
N2-2
BRE
D3-0
CHA
V5-1
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
NEW

NEW - Forme

EVE
D3-1
B04
D1-2
STR
D1-1
LIV
N2-2
WBA
V3-2
But marqué (encaissé)
8/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Les cinq derniers matches de Tottenham ont donné un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites. Son résultat le plus récent est une défaite 3-0 contre Brentford en Premier League le 22 août, un début de campagne de championnat difficile. Avant cela, Tottenham avait fait match nul 2-2 avec Hoffenheim lors d'un match amical avant de battre ce même adversaire 3-0 la veille. Sur ces cinq matches, Tottenham a marqué sept buts et en a encaissé six, son seul résultat compétitif sur cette série étant la défaite contre Brentford.

Les cinq derniers matches de Newcastle ont abouti à une victoire, un nul et trois défaites. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un nul 2-2 contre Liverpool en Premier League le 23 août, un résultat obtenu alors que l'équipe a mené à deux reprises. Avant cela, Newcastle avait fait match nul 1-1 contre Strasbourg et s'était incliné 1-2 face au Bayer Leverkusen en pré-saison. Newcastle a marqué sept buts lors de ces cinq rencontres et en a encaissé huit, sa seule victoire ayant été obtenue contre Valence.

Bilan des confrontations directes

Face à face

TottenhamNulNewcastle
0
2
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FDM
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FDM
Carabao Cup
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FDM
5Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Premier League le 10 février 2026, lorsque Newcastle s'est imposé 2-1 au Tottenham Hotspur Stadium. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 à St James' Park en décembre 2025. Newcastle a également battu Tottenham 2-0 en Carabao Cup en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Newcastle affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite, la seule victoire de Tottenham sur cette période étant un succès 1-2 à St James' Park en janvier 2025.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
N
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
N
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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