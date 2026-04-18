Tottenham Hotspur, malgré le but magnifique de Simons, laisse filer des points très précieux in extremis

Samedi, Tottenham Hotspur a laissé filer des points cruciaux dans la lutte contre la relégation en Premier League. Xavi Simons semblait avoir scellé la victoire d’un but fabuleux face à Brighton & Hove Albion, mais les Seagulls ont égalisé in extremis (2-2). Les Spurs pointent désormais à la dix-huitième place et doivent sérieusement craindre la descente en Championship.

La première période, équilibrée au Tottenham Hotspur Stadium, a pourtant failli basculer : après un peu plus d’une demi-heure, Micky van de Ven a empêché de justesse Danny Welbeck de marquer à bout portant. Le ballon a touché le poteau avant de revenir dans le jeu, au grand soulagement des locaux.

Le 1-0 est finalement tombé peu avant la mi-temps : Xavi Simons a centré pour Pedro Porro, dont la tête a lobé un Bart Verbruggen trop avancé. Peu après, Simons a frappé le poteau, puis Verbruggen a repoussé le rebond de Porro.

L’égalisation de Brighton (1-1), une merveille de précision, est l’œuvre de Pascal Gross, dont le centre parfait depuis la droite a permis à Kaoru Mitoma de claquer une volée splendide dans la lucarne. Un coup dur pour les Spurs, qui voyaient leur avantage tant convoité s’envoler aussi vite qu’il était apparu.

Brighton a dominé après la pause, même si la plus grosse occasion est revenue à Tottenham. Une frappe puissante de João Palhinha, tirée juste à l’extérieur de la surface, a été déviée et repoussée du pied par Verbruggen. La belle action juste avant cela était l’œuvre de Simons. La fin de match approchait dans le nord de Londres.

À un quart d’heure de la fin, Simons a débordé côté gauche, centré et conclu du gauche, avec l’aide du poteau, pour redonner l’avantage à son équipe. Une explosion de joie a alors embrasé le stade.

Le héros néerlandais de Tottenham a été victime d'une violente crampe dans les dernières minutes, mais n'a pas pu être remplacé, l'entraîneur Roberto De Zerbi ayant déjà effectué ses cinq changements. Le coup de grâce est finalement survenu à la 94^e minute, lorsque Kevin Danso a été dépassé par Jan Paul van Hecke et que le remplaçant Georginio Rutter a égalisé d'une frappe puissante (2-2).