Comment regarder Tottenham Hotspur-Ipswich Town avec un VPN

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Avant-match

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur reçoit Ipswich Town au Tottenham Hotspur Stadium le samedi 21 novembre, pour un match de Premier League à fort enjeu pour deux équipes situées aux deux extrémités du classement.

Tottenham aborde cette rencontre avec la volonté de stopper un passage à vide. L'équipe de Roberto De Zerbi s'est inclinée 1-0 face à Leeds United lors de sa dernière sortie, un résultat qui a freiné sa dynamique après deux victoires consécutives contre Crystal Palace et Chelsea. Touché par une longue liste de blessés, l'effectif peine à trouver de la régularité.

De retour dans l'élite sous la houlette de Gary O'Neil après avoir décroché la montée directe depuis le Championship, Ipswich en a suffisamment montré pour laisser penser qu'il a sa place à ce niveau. Le club occupe la 14e place avec 11 points en 10 matchs, un bilan honorable pour un promu confronté à un calendrier difficile.

Ipswich se déplace dans le nord de Londres après une défaite 1-2 à Bournemouth, même si sa forme sur les cinq derniers matchs est plus nuancée. Une victoire à Fulham et des nuls contre Nottingham Forest et Hull City témoignent d'une équipe compétitive, même si les résultats ne lui ont pas toujours souri.

Julio Enciso pourrait faire la différence. Le Paraguayen de 22 ans s'est rapidement adapté au système d'O'Neil et apporte, au poste de numéro 10, une créativité et une intensité capables de mettre en difficulté n'importe quelle défense. Il compte deux buts et deux passes décisives cette saison et a signé un contrat de cinq ans lors de son retour définitif au club.

Côté Tottenham, les absences de Xavi Simons, Savio, Mykhaylo Mudryk et Mathys Tel, entre autres, laissent à De Zerbi peu d'options en attaque. La manière dont il gérera cette hécatombe de blessures pèsera lourd dans la capacité de Tottenham à renouer avec la victoire.

Retrouvez ci-dessous tout ce qu'il faut savoir pour regarder Tottenham-Ipswich Town en direct.

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