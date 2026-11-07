Tottenham Hotspur dispose toujours d’un atout particulier en vue d’un éventuel retour de Harry Kane. Malgré le nouveau contrat lucratif récemment signé par l’attaquant anglais au Bayern Munich, son ancien club bénéficie d’une clause susceptible d’influer sur un futur transfert. C’est ce que rapporte The Telegraph.

Kane a récemment prolongé son contrat avec le Bayern jusqu’à la mi-2029. Selon de précédentes informations, il est ainsi devenu le joueur le mieux payé d’Europe, avec un salaire de base garanti d’environ 400 000 livres par semaine. Cette prolongation ne signifie toutefois pas que Tottenham a perdu toute possibilité de retrouver son ancien capitaine.

Lors du transfert de Kane au Bayern à l’été 2023, Tottenham avait en effet obtenu un droit particulier. Le club londonien bénéficie d’un « droit prioritaire de s’aligner sur une offre », qui lui permet d’égaler une éventuelle proposition d’un autre club pour l’attaquant. Cet accord reste valable pendant toute la durée de son contrat avec le Bayern, y compris en cas de nouvelles prolongations.

La clause n’entrerait en jeu que si le Bayern décidait de vendre Kane et si l’attaquant lui-même était disposé à revenir à Tottenham. Aucun montant de transfert n’a été fixé à l’avance. Si un autre club trouvait un accord avec le Bayern, Tottenham aurait la possibilité de soumettre une offre identique et de tenter de ramener Kane à Londres.

Selon The Telegraph, Tottenham saisirait toute occasion financièrement accessible de faire revenir le meilleur buteur de l’histoire du club. Un éventuel retour n’est toutefois pas à l’ordre du jour pour Kane. L’attaquant de 33 ans se concentre entièrement sur son avenir au Bayern, où il souhaite encore remporter des titres majeurs.

Kane a rejoint l’Allemagne en 2023 pour environ 95 millions d’euros. L’Anglais a passé pas moins de treize ans à Tottenham, inscrivant 280 buts sous ses couleurs. Il est ainsi devenu le joueur le plus prolifique de l’histoire du club.

L’attaquant affiche désormais également des statistiques impressionnantes au Bayern, couronnées par sa victoire au Ballon d’Or la semaine dernière. Les accords conclus laissent néanmoins la porte entrouverte à un éventuel retour à Tottenham.