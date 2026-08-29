Newcastle United a infligé une soirée douloureuse à Tottenham Hotspur. Les Londoniens ont longtemps été la meilleure équipe, mais ils n’ont pas été assez efficaces et n’ont pas marqué. Newcastle, lui, l’a fait, par l’intermédiaire d’Anthony Elanga et Yoane Wissa : 0-2. Tottenham avait déjà perdu le match d’ouverture, contre Brentford (3-0), et se retrouve donc provisoirement dernier de Premier League sans le moindre point. Newcastle a pris un point la semaine dernière contre Liverpool et compte désormais quatre unités après ce succès à Londres : un excellent début pour le manager Matthias Jaissle.

Le premier vrai danger est venu de Newcastle, où Sven Botman a débuté dans le onze de départ et Sean Steur a été relégué à un rôle de remplaçant. Anthony Elanga a vu de l’espace au-dessus d’Antonín Kinský et a tenté un lob, qui a filé à côté.

Les Spurs, avec Micky van de Ven et Jan Paul van Hecke en défense centrale, ont réagi par l’intermédiaire de Mathys Tel. La frappe puissante du Français a été brillamment détournée de son angle par le gardien de Newcastle, Lukas Hornícek.

Les Spurs ont continué à attaquer et ont semblé tout proches d’ouvrir le score après que Pedro Porro a trouvé l’espace dans la surface pour armer une frappe. Lewis Hall s’est jeté devant la tentative du champion du monde et a empêché ce qui semblait être l’ouverture du score.

Comme une magnifique volée de Porro passait de peu au-dessus peu après et qu’Andy Robertson n’est pas parvenu à battre Hornícek, Van Hecke aurait lui aussi pu ouvrir le score. Hornícek, recruté cet été pour trente millions d’euros en provenance du SC Braga, s’est encore illustré par une belle parade.

Même après la pause, Tottenham était la meilleure équipe. De plus, le retour de Mohammed Kudus se rapprochait, lui qui n’avait plus joué le moindre match depuis janvier en raison d’une blessure persistante à la cuisse.

Juste après qu’Omar Marmoush a conclu son beau dribble par une frappe passée à côté, Newcastle a frappé à l’autre bout du terrain. Une superbe passe en profondeur est arrivée jusqu’à Amar Dedic, qui a trouvé Elanga. Dans un pivot et avec l’aide de l’intérieur du poteau, il a fait mouche : 0-1.

Le manager Roberto De Zerbi a lancé Kudus dans l’espoir de repartir au minimum avec un point de cette rencontre. L’ancien de l’Ajax s’est immédiatement montré, mais c’est Newcastle qui a de nouveau frappé.

À une vingtaine de minutes du terme, l’avance a été doublée. Le remplaçant Nick Woltemade s’est tout de suite montré important avec sa tête vers Wissa, qui a conclu de près et a obligé Kinský à aller chercher le ballon au fond pour la deuxième fois.



