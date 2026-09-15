Premier League - Journée 5 19 sept. 2026 - 07:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham vs Aston Villa débutera le 19 septembre 2026 à 07 h 30 EST et 11 h 30 GMT.

Spurs et Villa veulent renverser des débuts catastrophiques

Tottenham et Aston Villa ont connu des débuts calamiteux dans leur campagne 2026-2027. Il est peut-être trop tôt pour parler d’un match à six points, mais cette rencontre pourrait servir de déclic à l’équipe qui osera l’emporter lors de ce coup d’envoi matinal du samedi dans la capitale.

Des Spurs muets continuent de souffrir à domicile

Malgré ses dépenses massives pendant l’été, le Tottenham de Roberto De Zerbi n’a pas encore inscrit le moindre but en quatre matches de Premier League cette saison. Le club a enchaîné deux matches nuls 0-0, ce qui lui permet de compter un point d’avance sur Villa au classement. Les deux équipes n’ont toujours pas gagné, ce qui fait de cette affiche un duel potentiellement fascinant, mais aussi tendu pour les supporters comme pour les joueurs des deux camps. Les Spurs ont affiché le troisième pire bilan à domicile de toute la division la saison dernière, avec seulement 15 points pris au Tottenham Hotspur Stadium, soit seulement 36 % de leur total de points en 2025-2026. Après deux 17es places consécutives en championnat, les dirigeants pourraient se montrer moins patients avec De Zerbi si les Spurs ne réalisent pas de progrès significatifs cette saison.

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Villa a perdu sa colonne vertébrale

Alors que les Spurs ont beaucoup investi dans des recrues coûteuses, les Villans ont perdu des joueurs clés en la personne de Youri Tielemans, Ezri Konsa et Morgan Rogers, partis chez des rivaux de Premier League. Ils sont restés muets lors de tous leurs matches de Premier League sauf un cette saison, le plus récent étant une défaite 1-2 à domicile contre Nottingham Forest. L’équipe d’Unai Emery peut toutefois tirer un peu de réconfort de sa victoire 3-2 à l’extérieur contre le Club Bruges en Ligue des champions, et cela pourrait lui donner la conviction nécessaire pour lancer sa campagne nationale ce week-end.

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Stats clés et nouvelles des blessés

Les Spurs n’ont marqué aucun but lors de leurs quatre premiers matches de Premier League d’une saison pour la première fois de leur histoire.

Les Spurs n’ont plus marqué en Premier League depuis 407 minutes, et c’est la première fois qu’ils ne marquent pas lors de quatre matches consécutifs de Premier League depuis septembre 2006.

Dejan Kulusevski, Xavi Simons et Mykhaylo Mudryk sont tous absents de longue durée pour les Spurs.

C’est la quatrième fois que Villa débute une saison de Premier League sans gagner aucun de ses quatre premiers matches, après 1992-1993, 1997-1998 et 2025-2026.

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Compositions probables

Spurs (4-2-3-1) : Kinsky ; Gray, van Hecke, van de Ven, Robertson ; Bentancur, Tonali ; Savio, Fernandes, Marmoush ; Solanke.

Villa (4-2-3-1) : Suzuki ; Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Maatsen ; Kamara, Barkley ; McGinn, Buendía, Hemmings ; Jackson.

Nouvelles des équipes et effectifs

Roberto De Zerbi doit faire sans Wilson Odobert, Xavi Simons et Mykhaylo Mudryk, tous blessés. Pedro Porro et Destiny Udogie étaient tous deux absents lors du match nul contre Everton le week-end dernier, et leur état physique sera surveillé avant cette rencontre. Aucun onze de départ probable n’a été confirmé, et de nouvelles mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Unai Emery doit lui aussi composer avec une longue liste d’absents, Amadou Onana, Leon Goretzka, Brian Madjo et Pau Torres étant tous forfaits sur blessure. Aucune suspension n’est actuellement enregistrée dans l’un ou l’autre camp. La profondeur d’effectif de Villa sera mise à l’épreuve avec un calendrier chargé, et des mises à jour sur d’éventuels problèmes physiques supplémentaires seront ajoutées dès qu’elles émergeront.

Forme

Tottenham a remporté un seul de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour deux matches nuls et deux défaites. Son unique victoire sur cette série est intervenue contre Charlton Athletic en Carabao Cup, un succès 5-1 le 26 août. En Premier League, les Spurs n’ont pas marqué lors de leurs trois sorties, avec des matches nuls 0-0 contre Nottingham Forest et Everton, ainsi que des défaites 2-0 contre Newcastle United et 3-0 contre Brentford. Sur ces cinq matches, ils ont marqué cinq buts et en ont encaissé huit.

Aston Villa a remporté un de ses cinq derniers matches, avec également un match nul et trois défaites. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-2 contre Nottingham Forest le 12 septembre. Villa a toutefois signé une victoire pendant cette série, en s’imposant 3-2 à l’extérieur contre le Club Bruges en Ligue des champions le 8 septembre. Le club a marqué six buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres, avec trois défaites consécutives lors de ses trois dernières sorties en Premier League.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 3 mai 2026, quand Aston Villa a battu Tottenham 2-1 à Villa Park en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Villa en a remporté quatre contre une pour les Spurs, le seul succès de Tottenham étant une victoire 2-1 en Premier League à Villa Park en octobre 2025. Villa a marqué neuf buts contre six pour les Spurs sur ces cinq rencontres.

Classement

Au classement actuel de Premier League, Tottenham est 17e et Aston Villa 19e.